전북, 내달부터 전 시군서 외국인 가정 보육료 지원

전북도는 다음달부터 도내 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀 대상의 보육료 지원 사업을 전 시군으로 확대 시행한다고 22일 밝혔다. 이번 조치로 지난해 말 기준 도내 어린이집에 재원 중인 외국인 자녀 406명이 혜택을 받게 된다.



현행 정부 보육 지원은 대한민국 국적과 주민등록번호를 가진 아동으로 제한된다. 외국인 가정은 매달 수십만원의 보육료를 전액 부담하거나 어린이집 자체 감면에 의존해왔다.



전북도는 도의회와 시군, 어린이집연합회와 협의를 거쳐 지방비로 별도 지원체계를 마련했다. 중앙정부 제도 밖에 있던 보육 수요를 지방정부가 정책 대상에 포함한 것이다. 지원 대상은 도내에 90일 이상 합법적으로 거주하며 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀다. 지원액은 0세 월 17만5000원, 1세 15만4000원, 2세 12만7000원이며 누리과정 대상인 3~5세는 월 8만4000원을 지원한다. 보육료는 ‘아이행복카드’ 바우처 방식으로 지급된다.



전북도는 이번 조치가 외국인 가정의 양육 부담을 줄여 지역 정착 여건 개선으로 이어질 것으로 보고 있다. 농업과 중소 제조업 비중이 높은 지역 특성상 외국인 노동력 의존도가 높아지는 상황에서 부모의 경제활동 참여에도 영향을 줄 수 있다는 설명이다.

