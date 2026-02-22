창간 80주년 경향신문

전북, 내달부터 전 시군서 외국인 가정 보육료 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전북도는 다음달부터 도내 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀 대상의 보육료 지원 사업을 전 시군으로 확대 시행한다고 22일 밝혔다.

외국인 가정은 매달 수십만원의 보육료를 전액 부담하거나 어린이집 자체 감면에 의존해왔다.

전북도는 도의회와 시군, 어린이집연합회와 협의를 거쳐 지방비로 별도 지원체계를 마련했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전북, 내달부터 전 시군서 외국인 가정 보육료 지원

입력 2026.02.22 20:42

수정 2026.02.22 20:43

펼치기/접기

전북도는 다음달부터 도내 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀 대상의 보육료 지원 사업을 전 시군으로 확대 시행한다고 22일 밝혔다. 이번 조치로 지난해 말 기준 도내 어린이집에 재원 중인 외국인 자녀 406명이 혜택을 받게 된다.

현행 정부 보육 지원은 대한민국 국적과 주민등록번호를 가진 아동으로 제한된다. 외국인 가정은 매달 수십만원의 보육료를 전액 부담하거나 어린이집 자체 감면에 의존해왔다.

전북도는 도의회와 시군, 어린이집연합회와 협의를 거쳐 지방비로 별도 지원체계를 마련했다. 중앙정부 제도 밖에 있던 보육 수요를 지방정부가 정책 대상에 포함한 것이다. 지원 대상은 도내에 90일 이상 합법적으로 거주하며 어린이집을 이용하는 0~5세 외국인 자녀다. 지원액은 0세 월 17만5000원, 1세 15만4000원, 2세 12만7000원이며 누리과정 대상인 3~5세는 월 8만4000원을 지원한다. 보육료는 ‘아이행복카드’ 바우처 방식으로 지급된다.

전북도는 이번 조치가 외국인 가정의 양육 부담을 줄여 지역 정착 여건 개선으로 이어질 것으로 보고 있다. 농업과 중소 제조업 비중이 높은 지역 특성상 외국인 노동력 의존도가 높아지는 상황에서 부모의 경제활동 참여에도 영향을 줄 수 있다는 설명이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글