‘이란의 봄’ 올 때까지…대학가에 다시 움튼 ‘저항의 싹’

개강한 대학생 반정부 시위 재점화 희생된 시위대 추모하며 독재 규탄 고등학생들도 등교 거부 ‘집단행동’

이란에서 새 학기 시작과 함께 대학생들이 반정부 시위를 벌이며 정권에 공개적으로 저항하고 있다. 시위대를 살해한 이란 정권에 대한 분노가 다시 고개를 들고 있다.



뉴욕타임스와 월스트리트저널은 21일(현지시간) 새 학기 첫날인 이날 이란 주요 대학 캠퍼스에서 시위 희생자를 추모하고 보안군을 규탄하는 반정부 시위가 벌어졌다고 보도했다.



명문인 테헤란 샤리프 공대에서는 이란 국기를 든 수백명의 시위대가 캠퍼스를 행진하며 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 겨냥해 “독재자에게 죽음을”이라는 구호를 외쳤다. 시위는 학생들이 사복 차림의 바시지 민병대와 충돌하며 폭력 사태로 번졌다. 바시지 민병대는 이란 혁명수비대의 준군사 조직으로 지난달 유혈 진압에 투입된 바 있다. 아미르카비르 공대에서는 희생된 시위대를 추모하기 위해 검은 옷을 입은 학생들이 “샤(국왕) 만세”를 외치기도 했다. 이는 미국에 망명 중인 이란의 마지막 왕세자 레자 팔레비를 지칭하는 것이다. 테헤란 의대 학생들은 반정부 시위를 하다 수감된 사람들을 지지하는 행진과 연좌시위를 벌였다.



고등학생들도 등교를 거부하며 집단행동에 나섰다. 이란 교사노조협의회는 테헤란, 고르간, 반다르 아바스 등 여러 도시에서 학생과 교사들이 정권에 대한 항의의 뜻으로 등교를 거부하고 집에 머물렀다고 밝혔다. 이들은 ‘빈 책상’이라는 이름의 집단행동이 “살해당한 학생 수백명, 교사 수십명의 이름과 기억을 영원히 간직하기 위한 것”이라고 밝혔다.



사후 40일째 열리는 추도식은 이란 정권의 유혈 진압에 대한 저항과 분노를 표출하는 장이 되고 있다. 길란주 라프메잔 마을에선 지난 1월 시위에서 희생된 청년을 기리기 위한 추도식에 많은 사람이 모여 “한 사람이 죽으면 1000명이 그 뒤에 서겠다”고 외쳤다.



지난해 12월 말 상인 주도로 발발한 이란 반정부 시위는 대학생들이 가세하며 이란 전역의 대규모 시위로 확산했다. 이란 정권의 유혈 진압으로 인한 희생자는 최대 3만6500명으로 추산된다. 전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 반정부 시위 무력 진압으로 “3만2000명이 목숨을 잃었다”고 말하기도 했다.

