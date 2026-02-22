창간 80주년 경향신문

대출 막히니 부모 돈으로 집 샀나

경향신문

주택 매수에 증여·상속 자금이 가장 많이 들어간 자치구는 송파구였고, 강남구 5488억원, 서초구 4007억원, 성동구 3390억원 등이 뒤를 이었다.

전체 조달 자금에서 차지하는 증여·상속 자금 비중도 송파·강남·서초 등 고가 주택 밀집 지역에서 상대적으로 높게 나타났다.

이는 지난해 수도권·규제지역의 주택담보대출 한도가 차등적으로 축소되는 등 대출 규제가 강화된 영향으로 보인다.

대출 막히니 부모 돈으로 집 샀나

입력 2026.02.22 20:57

수정 2026.02.22 20:58

  • 김지혜 기자

작년 서울 주택 구입 활용 증여·상속자금 4조4407억원…전년의 2배

지난해 서울에서 주택을 사들이는 데 투입된 증여·상속 자금이 4조4407억원으로 집계됐다. 전년(2조2823억원)의 약 2배로 늘어난 규모다. 강화된 대출 규제 속에 부모 등 가족 자금을 활용한 매수가 크게 증가한 것으로 보인다.

국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원이 22일 국토교통부에서 제출받은 서울 주택 매수 자금조달계획서 집계 자료를 보면, 지난해 전체 조달 자금 106조996억원 가운데 증여·상속 자금은 4조4407억원이었다. 2024년과 비교하면 약 2배로 증가한 수치로 2020년 주택자금조달계획서 제출이 의무화된 이후 연도별 역대 최대치를 기록했다.

주택 매수에 증여·상속 자금이 가장 많이 들어간 자치구는 송파구(5837억원)였고, 강남구 5488억원, 서초구 4007억원, 성동구 3390억원 등이 뒤를 이었다. 전체 조달 자금에서 차지하는 증여·상속 자금 비중도 송파(5.2%)·강남(4.6%)·서초(4.4%) 등 고가 주택 밀집 지역에서 상대적으로 높게 나타났다.

이는 지난해 수도권·규제지역의 주택담보대출 한도가 차등적으로 축소되는 등 대출 규제가 강화된 영향으로 보인다. 강남구에서 금융기관 대출 비중은 지난해 7월 25.4%에서 12월 10.4%로 낮아졌고, 서초구(22.8%→10.3%), 송파구(24.5%→15.3%)도 하락했다.

지난해 집을 살 때 증여·상속으로 마련한 자금은 주식·채권 매각 대금(3조8916억원)보다 5500억원가량 많았다.

