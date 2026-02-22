계엄 이후 소비 심리 위축 탓…작년 1분기 ‘복권’ 구입 급증

전년 동기 대비 50% 이상 늘어나…미혼 자녀 많을수록 더 많이 지출

12·3 불법계엄 선포와 뒤이은 탄핵 정국으로 소비심리가 가라앉았던 지난해 초 복권 구매 지출이 껑충 뛰는 현상이 나타났던 것으로 확인됐다. 특히 미혼자녀가 많은 가구일수록 복권을 사는 데 쓴 돈이 더 큰 폭으로 증가했다.



22일 금융투자업계와 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 1분기 미혼자녀를 2명 이상 둔 가구는 복권 등의 구매에 월평균 708원을 지출했다. 전년도 같은 기간(471원)보다 50.3%, 직전 분기(574원)에 비해서는 23.3% 급증한 액수다. 반면 미혼자녀가 없거나 한 명뿐인 경우까지 포함한 전체 가구의 지난해 1분기 복권 구매 지출액은 월평균 700원으로 전년도 같은 기간보다 소폭(2.2%) 늘어나는 데 그쳤다.



이런 추세는 2분기와 3분기까지도 이어졌다. 미혼자녀 2명 이상 가구는 2분기·3분기에 전년 동기보다 30.6%와 12.4%씩 많은 월평균 691원과 562원을 복권 구입에 썼다. 이는 전체 가구의 전년 대비 복권 지출 증가율(2분기 20.0%, 3분기 1.2%)을 크게 웃도는 수준이다.



2024년 12월3일 윤 전 대통령의 불법계엄 선포와 잇따른 정국 불안이 야기한 파급 효과로 추측된다. 계엄 선포 이후 사회적 불안이 심화되면서 소비심리 위축과 환율 불안, 자영업자 폐업 등 국내 경제에 전방위적 악영향을 초래한 바 있다.



복권은 경기가 나쁠수록 잘 팔리는 ‘불황형 상품’이다.가구당 월평균 복권 구입 지출액은 2019년 457원에서 코로나19 팬데믹 시기인 2020년 560원, 2021년 616원, 2022년 612원, 2023년 620원으로 치솟았다.2024년587원으로 증가세가 꺾였다가 불법계엄 여파가 컸던 지난해 1~3분기에는 월평균 638원으로 재차 상승했다.

