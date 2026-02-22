국내 면세업의 ‘대모’ 신영자 의장 별세

신격호 롯데그룹 창업주의 장녀 첫 면세점 도입, 유통발전에 기여 롯데쇼핑 사장 이후 재단 활동 집중

롯데그룹 창업주 고 신격호 명예회장의 장녀인 신영자 롯데재단 의장이 지난 21일 별세했다. 향년 85세.



신 의장은 1942년 신 명예회장과 그의 첫 부인인 노순화씨 사이에서 태어났다. 1973년 호텔롯데에 입사해 그룹 초기부터 경영에 참여한 그는 2008년에는 롯데쇼핑 사장으로 일하며 롯데백화점과 면세점 사업을 이끌었다.



특히 국내 최초로 면세점 도입을 추진해 면세업계 ‘대모’로 불리며 유통산업 발전에 기여했다는 평가를 받는다.



2009년 롯데삼동복지재단 초대 이사장으로 취임한 신 의장은 2012년 롯데쇼핑 사장에서 물러난 이후 롯데장학재단과 롯데복지재단에서 각각 2대, 3대 이사장을 역임하며 사회공헌 사업에 힘을 쏟았다. 특히 청년 인재 육성과 소외계층 지원, 신 명예회장의 고향인 울산 지역 돕기에 많은 노력을 기울였다. 신 의장은 롯데지주, 롯데쇼핑, 롯데칠성음료 등 핵심 계열사의 지분을 대부분 매각해 그룹 경영권과는 거리를 두고 재단 활동에 집중했다. 롯데재단은 40여년간 약 52만명에게 2500억원 규모를 지원했다.



슬하에 장녀인 장혜선 롯데재단 이사장을 포함해 1남3녀를 뒀다. 빈소는 서울 신촌세브란스병원이며, 장례는 장 이사장이 상주를 맡아 ‘롯데재단장’으로 사흘간 치른다. 발인은 23일 오전 9시20분이다.

