LG전자, 글로벌 사우스 공략 본격화 브라질·인도 등 매출, 2030년까지 2배 목표…현지화 전략 추진

“신흥시장 두드러진 성장 주목” 인도 선호 꽃무늬 냉장고 판매 사우디에선 냉난방 R&D 협업

LG전자가 브라질·인도 등 글로벌 사우스 지역 내 매출을 2030년까지 2배 성장시킨다는 목표를 세우고 현지화 전략을 추진한다고 22일 밝혔다.



브라질과 인도, 사우디아라비아 등 신흥국이 포함된 글로벌 사우스는 구매력이 빠르게 성장하는 시장으로 평가된다. LG전자가 지난해 이들 3개국에서 올린 합산 매출은 6조2000억원으로 2년 전인 2023년 대비 20% 이상 늘었다. 같은 기간 전사 매출액 성장률의 2배가 넘는 수치다.



LG전자는 “글로벌 경기 침체와 수요 회복 지연에도 신흥시장 특유의 잠재력을 기반으로 도드라지는 성장세를 기록하고 있다”고 밝혔다.



전략의 핵심은 지역 특화와 현지화다. 인도의 채식 문화를 고려해 냉장고 신선칸 용량을 대폭 늘리거나 인도 전용 세탁기에 경수(칼슘·마그네슘 함량이 높은 물) 관련 기능을 넣어 세제가 잘 풀리게 하는 것이 대표적이다. 화려한 디자인을 선호하는 현지 고객 취향에 맞춰 냉장고에는 반짝이는 꽃무늬 디자인을 넣었다.



브라질에는 2억달러(약 2897억원) 이상을 투입, 남부 파라나주에 대지면적 76만7000㎡(약 23만평)·연면적 7만㎡(약 2만1000평) 규모의 신규 생산시설을 구축한다. 연내 가동을 목표로 하는 이 신공장은 프리미엄 및 지역 적합형 제품과 인근 국가로의 수출 물량 생산을 맡는다. LG전자의 브라질 내 프리미엄 가전 및 부품 현지 생산 능력은 연간 720만대까지 늘어난다.



사우디에서는 1995년부터 협력해온 현지 최대 가전 유통회사 ‘샤커’와 함께 혹서지 환경에서 최적의 효율을 내는 냉난방공조(HVAC) 기술 연구·개발을 진행하고 있다. 지난해엔 사우디 정부 주도 개발 프로젝트의 대규모 공급 업무협약을 체결한 바 있다.

