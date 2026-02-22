대만 어디까지 가봤니?…제철 가오슝 즐기기

EBS1 ‘세계테마기행’

인천공항에서 비행기로 약 두 시간 반이면 도착하는 대만은 한국인들에게 사랑받는 여행국 중 하나다. 23일 EBS 1TV에서 방영되는 <세계테마기행>은 대만 여행코스를 선보인다.



첫 여행지는 대만 최대의 항구도시 가오슝이다. 가오슝은 근대부터 여러 대사관이 세워지는 등 국제무역기지로 쓰였다. 요즘 SNS에서 화제인 명소도 있다. ‘궈마오 단지’는 1965년 지은 군인 관사 단지로 국공내전 이후 중국에서 이주한 사람들의 문화가 그대로 남아 있는 곳이다. 사람들이 새벽부터 줄을 서는 식당에서는 ‘지단빙’과 같은 중국식 아침식사를 맛볼 수 있다.



‘커즈랴오 어항(항구)’에서는 활기를 느낄 수 있다. 이곳 식당에서 제철을 맞은 대삼치를 활용한 구이, 튀김, 탕 등 바다향 가득한 음식을 맛본다. 다시 내륙으로 향하면, 미슐랭 가이드에도 소개된 산속 맛집이 등장한다. 이곳에서는 산양 고기와 여러 가지 한약재를 넣고 진흙으로 봉한, 굴뚝처럼 생긴 항아리를 화덕에 넣고 24시간 동안 끊인다. 이 요리는 보약과 다를 바 없다. 오후 8시40분 방송.

