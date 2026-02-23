창간 80주년 경향신문

사흘째 이어진 경남 함양 산불···소방청 "국가소방동원령 발동"

본문 요약

소방청이 경남 함양군 마천면 산불이 강풍으로 확산하자 22일 오후 11시14분을 기해 국가소방동원령을 발동했다.

국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 소방청장이 발령한다.

이번 산불은 지난 21일 오후 9시14분쯤 발생했고 산림청 중앙사고수습본부는 전날 오후 10시30분을 기준으로 산불 2단계를 발령했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

사흘째 이어진 경남 함양 산불···소방청 “국가소방동원령 발동”

입력 2026.02.23 06:08

수정 2026.02.23 06:23

  • 안광호 기자

강풍 타고 확산···2단계 발령

일출과 동시에 헬기 51대 투입

함양 산불 현장. 연합뉴스

소방청이 경남 함양군 마천면 산불이 강풍으로 확산하자 22일 오후 11시14분을 기해 국가소방동원령을 발동했다.

23일 소방청에 따르면 동원령이 발동된 마천면 창원리 산불 확산 지역에 밤 사이 전북에서 펌프차 6대와 물탱크차 2대, 전남에서 펌프차 11대와 물탱크차 2대가 각각 투입됐다

국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 소방청장이 발령한다.

이번 산불은 지난 21일 오후 9시14분쯤 발생했고 산림청 중앙사고수습본부는 전날 오후 10시30분을 기준으로 산불 2단계를 발령했다. 산불 2단계는 피해 면적이 100㏊ 이상으로 확대될 것으로 예상될 때 발령되는 대응 단계다.

이날 오전 5시 기준 산불영향구역은 189㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)이며, 화선 길이는 8.26km로 이 중 2.64km가 진화 완료돼 진화율은 32%이다.

산림청은 기상 여건과 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 대응하고 있으며, 추가 확산 가능성에 대비해 산불 대응 단계를 유지하고 있다고 설명했다.

산림청 중앙사고수습본부는 “화재 현장에는 평균풍속 0.6㎧, 순간풍속1.2㎧로 바람이 불고 있고, 급경사 지형의 악조건으로 야간진화작업에 어려움을 겪고 있다”며 “진화차량 105대, 진화인력 603명 등 가용가능한 진화자원을 총동원해 진화에 총력을 기울이고 있으며, 일출과 동시에 헬기 51대를 투입할 예정”이라고 밝혔다.

