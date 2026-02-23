배민·처갓집의 ‘배민온리’ 논란 “공정위 손에 달렸다”

배달의민족(배민)과 처갓집양념치킨(처갓집)의 공동 프로모션 ‘배민 온리(Only)’를 둘러싸고 논란이 커지고 있다. 가맹점주는 물론 시민단체까지 반발하고 나선 가운데 공정거래위원회가 어떤 판단을 내릴지 주목된다.

23일 업계에 따르면 배민 운영사 우아한형제들은 처갓집 가맹본부 한국일오삼과 상생 협약을 맺고 지난 9일부터 자사 플랫폼 독점 판매방식인 배민 온리를 본격화했다.

배민 온리는 처갓집 가맹점주가 다른 배달 애플리케이션(앱)을 이용하지 않고 배민과만 거래할 경우 기존 7.8%였던 중개수수료를 절반 수준인 3.5%로 인하해주는 것이 골자다. 가맹점주는 배민과 자사 앱, 공공 배달앱에서만 주문받을 수 있으며 쿠팡이츠나 요기요 등 경쟁 플랫폼에서는 판매할 수 없다.

논란은 처갓집 가맹점주협의회가 최근 우아한형제들과 한국일오삼을 불공정거래 혐의로 공정위에 신고하면서 불거졌다. 참여연대와 민주사회를위한변호사모임 등 시민단체도 이달 중 공정위 신고에 나서기로 하면서 사태가 확산하는 모습이다.

처갓집 가맹점주협의회는 이번 협약은 ‘시장지배적 지위 남용’ ‘배타조건부 거래’ ‘기만적 수수료 정산’ 등의 혐의가 있다고 공정위에 신고했다. 가맹점주 측 대리를 맡은 법무법인 YK는 “수수료 인하로 보이는 (배민온리) 혜택은 실질적으로는 미미한 반면 다른 플랫폼 거래를 전면 차단해 매출 감소 위험을 점주가 떠안게 된다”면서 “다른 배달앱과의 거래 기회를 제한해 사업 활동을 부당하게 구속했다”고 지적했다. 치킨 업종 특성상 브랜드 간 경쟁이 치열해 단일 플랫폼 운영은 매출 변동성을 키울 수 있어 자율 선택이라고 해도 불참하면 앱 내 노출 제한 등 불이익을 당할 수 있어 강제에 가깝다는 얘기다.

배민 온리의 할인 정산 구조도 도마에 올랐다. YK는 총 할인액 중 배민이 절반을 부담하는 것 같지만 실제로는 할인 총액 조정에 따라 배민 부담액이 줄어들 수 있다고 본다. 예를 들어 3만원 상당 메뉴를 8000원 할인해 2만2000원에 판매할 경우 총 할인 금액을 조정해 배민 부담액이 1000~3000원 수준으로 낮아질 수 있는 구조라는 것이다. 가맹점주는 고정 할인액을 부담하는 반면 플랫폼은 탄력적으로 부담액을 조정할 수 있어 매출 증가에 따른 수수료의 수익은 배민이 가져가고 할인 부담은 점주가 떠안을 수 있다는 지적이다.

반면, 배민은 가맹점주의 매출과 이익을 높이기 위한 자발적 선택의 상생 모델이라고 반박한다. 자율적으로 참여 의사를 밝힌 가맹점에 한해 중개수수료 인하 등 지원을 해주고 참여 후 언제든 철회할 수 있으며, 참여하지 않더라도 앱 내 노출 등에서 어떠한 불이익도 없다는 것이다. 공동 부담·투자 방식으로 운영되는 배민 온리는 가맹본사가 2500원, 가맹점주가 1500원의 할인액을 부담할 경우 배민이 시장 상황에 따라 최대 4000원을 추가 투자하는 구조라는 설명이다.

앞서 배민은 지난해 6월 교촌치킨 운영사인 교촌에프앤비와도 유사한 협약을 추진했다가 공정거래법 위반 논란이 제기되자 계획을 철회한 바 있다.

배민과 처갓집은 오는 5월8일까지 배민 온리를 3개월간 시범 운영한 뒤 연장 여부를 결정한다는 방침이다. 현재 전국 1200개 처갓집 가맹점의 90% 수준인 1100곳이 배민 온리에 참여한 것으로 알려졌다.