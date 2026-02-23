상호관세 위법…한국 기업들 환급 받을 수 있나

실제 환급까지 상당 시일 걸릴 가능성 커 “환급 위해 정부가 적극적으로 나서야”

미국 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한국산 제품 등에 부과된 상호관세가 위법하다고 판결했지만, 기업들이 당장 관세를 환급받기는 힘들 것으로 보인다. 특히 관세 환급 신청 권한에 제약이 있는 중견·중소기업을 위해서는 정부가 적극 나설 필요가 있다는 지적이 나온다.

22일 통상업계 관계자들의 말을 종합하면, 지난해 한국 기업이 도널드 트럼프 미국 행정부로부터 부과받은 상호관세는 35억달러(약 5조원)에 달하는 것으로 알려져 있다. 앞서 트럼프 행정부는 한국산 제품에 대해 지난해 4월5일부터 10%의 상호관세를 부과하기 시작했고, 같은 해 8월7일부터는 5%포인트 올려 15%를 부과했다.

연방대법원 판결로 상호관세를 돌려받을 수 있게 됐다. 그러나 한국의 관세청에 해당하는 세관국경보호국(CBP)이 세부 환급 절차를 마련하는 데 짧게는 수개월에서 길게는 수년이 걸릴 것으로 전망된다. CBP는 연방대법원 판결과 관련해 관계 기관과 환급 시행 방안을 검토 중이라며 후속 지침을 별도 공지하겠다는 입장이다.

관세 환급 신청 권한은 수입 통관 신고서상 ‘수입신고자(IOR)’가 갖고 있다. 미국 현지법인이 있는 대기업 등은 사실상 IOR이 수출자와 같다고 할 수 있어 환급 신청에는 무리가 없을 것으로 보인다. 다만 현지법인이 없는 중견·중소기업의 경우 IOR이 미국 기업인 경우가 많아 환급 신청에 어려움을 겪을 수 있다.

코스트코 등 미국 기업처럼 미 국제무역법원(CIT)에 소를 제기할 수도 있지만, CIT를 통한 환급 절차는 CBP를 통한 환급보다 시간과 비용이 더 많이 든다. 더구나 미국 기업과 달리 한국 기업의 경우 외교·통상 마찰로 비화할 수 있어 한국 정부 당국의 ‘눈치’도 볼 수밖에 없다. 한국에서 대부분 제품을 생산해 미국에 수출하는 한 식품업체 관계자는 “개별 기업들이 판단하거나 결정할 수 있는 영역이 아닌 만큼 상황을 지켜보며 시나리오별로 대비책을 준비하고 있다”고 말했다.

통상당국은 상호관세 환급과 관련해 한국 기업들의 피해를 최소화하기 위한 지원 방안을 모색할 방침이라고 밝혔지만 적극적으로 나서야 한다는 목소리가 나온다. 권병규 법무법인 인화 외국 변호사(미국 뉴욕주)는 “미국 행정부가 환급해주지 않겠다고 마음을 먹으면 실제 환급에 시간이 걸릴 수는 있겠지만, 미국 기업 등의 환급 선례는 생길 것”이라며 “혼자 하기 힘든 중소기업의 경우 정부가 환급에 필요한 지원을 해줄 필요가 있다”고 말했다.