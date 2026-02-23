트럼프 “그린란드에 병원선 보내 주민 치료”…현지에선 “노 땡큐”

덴마크 자치령 그린란드 병합 구상을 강조해온 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 미 해군 병원선을 보내 주민들을 치료하겠다고 밝혔다. 그린란드는 “사양한다”며 싸늘한 반응을 보였다.

월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 그린란드 특사로 임명한 제프 랜드리 루이지애나 주지사와 회동한 직후 SNS 트루스소셜에 “아프지만 제대로 치료받지 못하는 많은 사람을 돌보기 위해 병원선을 보낸다. 지금 가고 있다”고 밝혔다. 미 해군은 각각 병상 1000개를 보유한 대형 병원선 두 척을 보유하고 있는데, 트럼프 대통령은 이 중 어떤 병원선을 보낼지는 구체적으로 밝히지 않았다.

이번 조치는 트럼프 대통령이 관세 압박에 이어 무력 사용 가능성까지 언급하며 그린란드 병합을 밀어붙여 온 상황에서 나왔다. 이를 두고 일각에선 강경 메시지와 우호적 조치를 병행하는 ‘강온양면책’ 일환이라는 해석이 나온다.

옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 이에 대해 “이곳에선 ‘사양하겠다’(no thank you)는 입장”이라고 밝혔다. 이어 “우리에겐 시민들이 무료로 치료를 받을 수 있는 공공 의료 시스템이 있다. 이는 의도적인 선택이며 우리 사회의 기본적인 부분이다. 미국에선 병원에 가려면 비용이 드는데 우리와는 다르다”고 설명했다.

닐센 총리의 설명처럼 5만6000여명에 달하는 그린란드 주민은 무상 의료 서비스를 받고 있다. 미국 본토 최대주인 텍사스의 3배가 넘는 영토를 지닌 그린란드는 5개의 병원을 두고 있으며, 수도 누크 병원은 그린란드 전역의 환자에 대한 의료 서비스를 제공한다고 영국 일간 가디언은 전했다.

닐센 총리는 또 그린란드는 여전히 미국과의 대화에 열려있다며, 미 당국자들이 “다소 마구잡이식 소셜미디어 돌출 발언”보다는 직접 소통에 임할 것을 촉구했다. 트럼프 대통령이 그린란드 문제를 협상으로 풀겠다고 한발 물러선 뒤 그린란드와 덴마크, 미국은 지난달 말 첫 고위급 실무회담을 한 바 있다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 페이스북에 트럼프 대통령을 직접 언급하진 않으면서도 “보험이나 재산이 적절한 치료를 받을 수 있는지를 결정 짓지 않고, 보편적 의료 서비스에 대해 자유롭고 평등한 접근권을 지닌 나라에 살고 있어 행복하다”며 “그린란드에서도 마찬가지 원칙이 적용된다”고 적었다.