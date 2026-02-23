민주당, 지방선거 출마 후보들 면접…국민의힘, 의원총회에서 ‘절윤’ 격론 예상

더불어민주당은 23일 다가오는 6·3 지방선거에 출마할 광역단체장 후보자들을 대상으로 면접을 진행한다. 국민의힘은 이날 의원총회에서 장동혁 대표가 ‘절윤(윤석열 전 대통령과 연을 끊음)’ 거부 의사를 밝힌 점을 놓고 격론을 벌일 것으로 보인다.

민주당에 따르면, 민주당 중앙당 공천관리위원회는 이날부터 이틀간 중앙당사에서 광역단체장 출마 신청을 한 후보자들 면접을 진행한다.

중앙당 공관위는 이날 서울과 부산, 인천, 광주, 강원, 대전, 울산, 세종 등지에 출마한 지선 예비 후보 등에 대한 면접을 진행한다. 24일에는 경기와 경남, 충북, 충남, 전북, 전남, 제주 등에서 면접이 이뤄진다. 면접 대상자들은 예비후보 등록 기간 등록한 후보자들과 더불어 공관위에 바로 등록한 후보자들이다.

조승래 사무총장은 전날 국회에서 열린 기자간담회에서 인천과 대전, 충남, 충북, 세종, 강원, 경남, 울산 등 8곳 지역의 단체장을 ‘윤석열 키즈’라고 규정하며 “무능한 윤석열 키즈들은 윤석열 퇴장과 함께 같이 퇴장해야 할 사람”이라고 공세를 펴기도 했다.

국민의힘은 이날 의원총회에서 장 대표의 절윤 거부 의사에 대해 격론을 펼칠 것으로 보인다. 송언석 원내대표는 전날 원내 공지를 통해 민주당의 ‘사법개혁 법안’ 및 상법 개정안 강행 처리 움직임에 대한 대응책을 논의하고, 당명 개정에 대한 의원들의 의견을 수렴하기 위해 의총을 소집한다고 밝혔다.

하지만 의총에서는 지난 20일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 1심 법원의 무기징역 선고 이후에도 “계엄이 곧 내란은 아니다”라며 당 안팎의 절윤 요구를 거절한 장 대표의 기자간담회 내용이 적절했는지에 대해 논의가 집중될 것으로 점쳐진다.

당권파는 지선이 채 100일도 남지 않은 상황에서 장 대표 및 지도부를 향한 비판이 ‘선거를 망치는 분열’이라고 주장할 것으로 예상된다. 반면 당내 소장파 및 친한(친한동훈)계는 장 대표가 당 안팎의 중도층 외연 확장에 대한 기대를 저버렸다며 노선 변경을 강하게 요구할 것으로 예상된다. 대표직 사퇴 등 거취에 대한 결단을 요구하는 목소리가 나올 가능성도 있다.