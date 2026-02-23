이란 외교장관 “합의안 마련 노력···26일 미국과 신속 합의 가능할 듯”

미국의 이란 군사 공격 가능성이 거론되는 상황에서 아바스 아라그치 이란 외교장관은 오는 26일 미국과의 스위스 제네바 회담을 앞두고 합의안을 마련 중이며, 이를 통해 합의가 가능할 것이라고 밝혔다.

아라그치 장관은 22일(현지시간) 미 CBS 방송과 인터뷰에서 “우리는 양측 우려와 이익을 모두 수용할 수 있는 요소들로 구성된 합의안을 만들기 위해 노력 중”이라며 “아마도 이번 주 목요일(26일) 제네바에서 다시 만날 때 이 요소들을 논의하고 좋은 합의안을 마련해 신속하게 합의에 도달할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다. 이어 “제 생각은 그렇다. 이것이 충분히 가능하다고 본다”고 덧붙였다.

아라그치 장관은 도널드 트럼프 미 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 감행할 것으로 보는지에 대해서는 “판단할 수 없다”면서도 “한 가지 분명한 사실은 이란의 평화적 핵 프로그램에 대한 해결책을 찾고자 한다면 유일한 길을 외교”라고 답했다. 그러면서 “(미국의) 군사력 증강은 필요하지 않다. 아무런 도움이 되지 않을뿐더러 우리를 압박할 수도 없다”고 했다.

아라그치 장관은 미국이 우라늄 농축 활동 전면 중단을 요구하는 데 대해서는 “농축은 우리의 권리”라고 말했다. 그는 “우리는 핵확산금지조약(NPT) 회원국이며 평화적 핵에너지를 누릴 모든 권리가 있다”고 했다. 미국이 ‘레드라인’으로 제시해온 우라늄 농축 활동 전면 중단을 받아들이지 않으면서까지 위험을 감수할 가치가 있냐는 질문에는 “막대한 비용을 투자한 이 기술은 이란에 매우 소중하다”며 “이란 국민의 존엄과 자존심이 걸린 문제이며 절대 포기하지 않을 것”이라고 강조했다.

아라그치 장관은 미국이 군사 공격에 나서면 “이에 대응하는 것은 자위행위며 정당하고 합법적”이라며 “우리 미사일이 미국 본토를 타격할 수 없으니 다른 조처를 해야 한다. 우리는 이 지역의 미군 기지를 공격해야 한다”고 말했다.