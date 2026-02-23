창간 80주년 경향신문

이란 외교장관 “합의안 마련 노력···26일 미국과 신속 합의 가능할 듯”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국의 이란 군사 공격 가능성이 거론되는 상황에서 아바스 아라그치 이란 외교장관은 오는 26일 미국과의 스위스 제네바 회담을 앞두고 합의안을 마련 중이며, 이를 통해 합의가 가능할 것이라고 밝혔다.

미국이 '레드라인'으로 제시해온 우라늄 농축 활동 전면 중단을 받아들이지 않으면서까지 위험을 감수할 가치가 있냐는 질문에는 "막대한 비용을 투자한 이 기술은 이란에 매우 소중하다"며 "이란 국민의 존엄과 자존심이 걸린 문제이며 절대 포기하지 않을 것"이라고 강조했다.

아라그치 장관은 미국이 군사 공격에 나서면 "이에 대응하는 것은 자위행위며 정당하고 합법적"이라며 "우리 미사일이 미국 본토를 타격할 수 없으니 다른 조처를 해야 한다. 우리는 이 지역의 미군 기지를 공격해야 한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 외교장관 “합의안 마련 노력···26일 미국과 신속 합의 가능할 듯”

입력 2026.02.23 07:40

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

아바스 아라그치 이란 외교장관. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관. AP연합뉴스

미국의 이란 군사 공격 가능성이 거론되는 상황에서 아바스 아라그치 이란 외교장관은 오는 26일 미국과의 스위스 제네바 회담을 앞두고 합의안을 마련 중이며, 이를 통해 합의가 가능할 것이라고 밝혔다.

아라그치 장관은 22일(현지시간) 미 CBS 방송과 인터뷰에서 “우리는 양측 우려와 이익을 모두 수용할 수 있는 요소들로 구성된 합의안을 만들기 위해 노력 중”이라며 “아마도 이번 주 목요일(26일) 제네바에서 다시 만날 때 이 요소들을 논의하고 좋은 합의안을 마련해 신속하게 합의에 도달할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다. 이어 “제 생각은 그렇다. 이것이 충분히 가능하다고 본다”고 덧붙였다.

아라그치 장관은 도널드 트럼프 미 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 감행할 것으로 보는지에 대해서는 “판단할 수 없다”면서도 “한 가지 분명한 사실은 이란의 평화적 핵 프로그램에 대한 해결책을 찾고자 한다면 유일한 길을 외교”라고 답했다. 그러면서 “(미국의) 군사력 증강은 필요하지 않다. 아무런 도움이 되지 않을뿐더러 우리를 압박할 수도 없다”고 했다.

아라그치 장관은 미국이 우라늄 농축 활동 전면 중단을 요구하는 데 대해서는 “농축은 우리의 권리”라고 말했다. 그는 “우리는 핵확산금지조약(NPT) 회원국이며 평화적 핵에너지를 누릴 모든 권리가 있다”고 했다. 미국이 ‘레드라인’으로 제시해온 우라늄 농축 활동 전면 중단을 받아들이지 않으면서까지 위험을 감수할 가치가 있냐는 질문에는 “막대한 비용을 투자한 이 기술은 이란에 매우 소중하다”며 “이란 국민의 존엄과 자존심이 걸린 문제이며 절대 포기하지 않을 것”이라고 강조했다.

아라그치 장관은 미국이 군사 공격에 나서면 “이에 대응하는 것은 자위행위며 정당하고 합법적”이라며 “우리 미사일이 미국 본토를 타격할 수 없으니 다른 조처를 해야 한다. 우리는 이 지역의 미군 기지를 공격해야 한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글