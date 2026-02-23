새 차 안사는 2030…지난해 신차 등록 점유율, 10년간 최저 수준

지난해 20·30대의 신차 등록 점유율이 최근 10년래 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다. 자동차 가격이 높아지면서 구매 대신 렌트를 이용하는 젊은층이 많아진 것으로 분석된다.

23일 연합뉴스에 따르면 ‘카이즈유데이터연구소’가 집계한 지난해 20대 승용 신차 등록 대수(개인 자가용 기준)는 6만1962대로, 전체 승용 신차 등록 대수(110만2051대)의 5.6%에 그쳤다. 이 기관이 집계한 20대 신차 등록 점유율은 2016년 8.8%에 달했으나 2021년 8.0%, 2022년 7.8%, 2023년 7.2%, 2024년 6.7% 등으로 하락했으며 올해는 5.6%까지 떨어졌다.

지난해 30대의 승용 신차 등록 대수는 각각 20만9749대로 집계됐다. 등록 비중은 19.0%로, 20%대 아래로 떨어졌다. 20대와 마찬가지로 30대의 신차 등록 점유율도 2016년에는 25.9%에 달했지만, 올해 19.0%를 기록하며 10년 새 6.9포인트 하락했다. 역시 10년래 가장 낮은 비중이다.

반면 60대와 70대의 승용 신차 등록 대수와 점유율은 매년 늘었다. 지난해 60대와 70대의 신차 등록 대수는 각각 20만4294대, 5만861로, 전체 판매대수에서 차지하는 점유율은 각각 18.5%, 4.6%로 집계됐다. 60대의 신차 등록 점유율은 10년 전인 2016년 9.6% 불과했지만 매년 꾸준히 증가하다 지난해에는 2배 가까운 18.5%까지 뛰어올랐다.

20·30대의 신차 구매가 줄어든 배경으로는 높아진 자동차 가격에 대한 구매 부담과 공유문화 확산이 꼽힌다. 차를 더는 필수품으로 여기지 않는 20대들이 지속해 상승하는 신차 가격에 부담을 느끼면서 차량공유 애플리케이션으로 차를 이용하는 사례도 늘고 있다는 해석이다.

60·70대의 경우에는 고령 운전자 교통사고 방지를 위해 운전면허 자진 반납이 적극적으로 장려되고 있지만 고령화에 따라 이 연령대까지 경제활동이 이어지면서 이동권을 위해 차량 수요가 계속해서 이어지고 있다는 분석이 나온다.