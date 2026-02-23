창간 80주년 경향신문

건설 불황 장기화에…기업은행 중소 건설업체 연체율 역대 최고치

경향신문

입력 2026.02.23 08:17

  • 박용하 기자

지난해 3월 서울 시내의 한 레미콘 공장에서 레미콘 차량이 이동하고 있다. 연합뉴스

건설 경기 불황이 장기화되면서 중소 건설업체들의 기업은행 연체율이 역대 최고치를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

24일 금융권에 따르면 IBK기업은행의 중소기업 건설업 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 지난해 말 1.71%로, 1년 전보다 0.49%포인트 상승한 것으로 집계됐다. 2011년 이후 연말 기준 역대 최고치다.

건설업 연체율은 2022년말까지만 해도 0%대에 그쳤으나, 2023년말 1.14%, 2024년말 1.22% 등 최근 2년여간 1%대로 뛰었다. 지난해는 1∼3분기 말 연체율이 1.32∼1.34% 수준을 유지하다 4분기말 1.71%로 크게 상승했다.

이같은 중기 건설업 연체의 배경에는 최근까지 이어지고 있는 건설업의 경기 침체가 반영된 것으로 분석된다. 한국은행에 따르면 건물과 토목 건설을 포함하는 건설투자는 지난해 4분기에만 3.9% 줄었다. 지난해 10% 가까이 급감한 건설투자의 성장 기여도는 -1.4%포인트에 달했다.

건설업종을 중심으로 중소기업들이 대출 원리금 상환에 차질을 빚으면서 은행이 사실상 회수를 포기한 ‘추정손실’ 규모도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 기업은행의 추정손실은 지난해 말 6389억원으로, 2024년 말(5338억원)보다 19.7% 증가했다. 역시 연말 기준 역대 최대 규모다.

이 악성 부실채권 규모는 코로나19 때인 2021년말 2908억원에서 2022년말 3352억원, 2023년말 4243억원, 2024년말 5338억원 등으로 매년 1000억원 안팎의 높은 증가세를 이어왔다.

