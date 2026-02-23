창간 80주년 경향신문

함양 산불 사흘째 진화율 32%···일출 뒤 헬기 투입 주불 잡기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 산림 당국이 일출과 동시에 헬기 수십 대를 투입해 본격적인 주불 잡기에 나서고 있다.

소방청이 경남 함양군 마천면 산불이 강풍으로 확산하자 22일 오후 11시14분을 기해 국가소방동원령을 발동했다.

23일 소방청에 따르면 동원령이 발동된 마천면 창원리 산불 확산 지역에 밤 사이 전북에서 펌프차 6대와 물탱크차 2대, 전남에서 펌프차 11대와 물탱크차 2대가 각각 투입됐다 국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기...

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

함양 산불 사흘째 진화율 32%···일출 뒤 헬기 투입 주불 잡기

입력 2026.02.23 08:36

수정 2026.02.23 08:43

펼치기/접기
  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 함양군 마천면 산불 야간 진화 작업. 산림청 제공

경남 함양군 마천면 산불 야간 진화 작업. 산림청 제공

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 산림 당국이 일출과 동시에 헬기 수십 대를 투입해 본격적인 주불 잡기에 나서고 있다. 소방청은 전날 밤늦게 국가소방동원령을 발동했다.

23일 산림청과 경남도에 따르면 이날 오전 5시 기준 함양 산불의 진화율은 32%를 기록하고 있다.

산불영향 구역은 189㏊로 추정되며, 전체 8.26㎞에 달하는 화선 중 2.64㎞가량의 진화가 완료된 상태다.

앞서 지난 21일 오후 9시 14분쯤 마천면 창원리 일원에서 산불이 발생했다. 산불 진화율은 지난 22일 오후 1시 30분 기준 66%를 기록하기도 했으나 강풍 등으로 불길이 확산했다.

산림 당국은 지난 22일 오후 10시 30분 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령했다. 소방청도 같은 날 오후 11시 14분 국가소방동원령을 발동했다.

산림당국은 진화 차량 105대와 인력 603명을 동원해 불길이 민가로 확산하는 것을 막는 데 주력했지만, 강풍으로 진화 인력에 어려움을 겪고 있다.

산림당국은 헬기 51대를 현장에 순차적으로 투입해 주불 진화에 주력할 계획이다.

현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

산림청 관계자는 “가용할 수 있는 모든 인력과 장비를 총동원해 조기에 주불을 잡을 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.

사흘째 이어진 경남 함양 산불···소방청 “국가소방동원령 발동”

소방청이 경남 함양군 마천면 산불이 강풍으로 확산하자 22일 오후 11시14분을 기해 국가소방동원령을 발동했다. 23일 소방청에 따르면 동원령이 발동된 마천면 창원리 산불 확산 지역에 밤 사이 전북에서 펌프차 6대와 물탱크차 2대, 전남에서 펌프차 11대와 물탱크차 2대가 각각 투입됐다 국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기...

https://www.khan.co.kr/article/202602230608001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글