함양 산불 사흘째 진화율 32%···일출 뒤 헬기 투입 주불 잡기

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 산림 당국이 일출과 동시에 헬기 수십 대를 투입해 본격적인 주불 잡기에 나서고 있다. 소방청은 전날 밤늦게 국가소방동원령을 발동했다.

23일 산림청과 경남도에 따르면 이날 오전 5시 기준 함양 산불의 진화율은 32%를 기록하고 있다.

산불영향 구역은 189㏊로 추정되며, 전체 8.26㎞에 달하는 화선 중 2.64㎞가량의 진화가 완료된 상태다.

앞서 지난 21일 오후 9시 14분쯤 마천면 창원리 일원에서 산불이 발생했다. 산불 진화율은 지난 22일 오후 1시 30분 기준 66%를 기록하기도 했으나 강풍 등으로 불길이 확산했다.

산림 당국은 지난 22일 오후 10시 30분 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령했다. 소방청도 같은 날 오후 11시 14분 국가소방동원령을 발동했다.

산림당국은 진화 차량 105대와 인력 603명을 동원해 불길이 민가로 확산하는 것을 막는 데 주력했지만, 강풍으로 진화 인력에 어려움을 겪고 있다.

산림당국은 헬기 51대를 현장에 순차적으로 투입해 주불 진화에 주력할 계획이다.

현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

산림청 관계자는 “가용할 수 있는 모든 인력과 장비를 총동원해 조기에 주불을 잡을 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.