이 대통령 지지율 58.2%, 4주 연속 상승…“역대급 증시 호황 영향”[리얼미터]

이재명 대통령의 국정 지지율이 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 이 대통령의 국정수행 지지율은 4주 연속 완만한 상승세를 보였다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 19~20일 전국 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사한 결과를 보면, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.7%포인트 오른 58.2%, 부정 평가는 전주보다 1.7%포인트 하락한 37.2%로 나타났다. ‘잘 모름’ 응답은 4.6%였다.

리얼미터는 “코스피 5800선 돌파 등 역대급 증시 호황과 다주택자 대출 규제 등 부동산 정상화 의지가 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다”고 밝혔다. 리얼미터는 “경제 활동의 주축인 40대와 부동산 현안에 민감한 서울·경기 등 수도권 지역을 중심으로 지지율 상승세를 주도했다”고 밝혔다.

지난 19~20일 전국 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사한 정당 지지도에서는 더불어민주당 48.6%, 국민의힘 32.6%, 조국혁신당 3.3%, 개혁신당 2.4%, 조국혁신당 3.3%, 진보당 1.4%, 기타 정당 2.2%로 나타났다. 무당층은 9.4%였다.

민주당 지지율은 전주보다 3.8%포인트 상승했고, 국민의힘 지지율은 전주 대비 3.5%포인트 하락했다. 조국혁신당 지지율은 0.5%포인트, 개혁신당 지지율은 0.3%포인트, 진보당 지지율은 0.1%포인트 각각 떨어졌다.

이 대통령 국정 수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트였다. 두 조사 모두 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기로 무선 자동응답(ARS) 방식이 활용됐다. 응답률은 두 조사 모두 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 리얼미터 홈페이지를 참조하면 된다.