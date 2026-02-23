지난해 소아과 89곳 문 닫아…개업보다 폐업이 많았다

지난해 전국에서 소아청소년과 의원 89곳이 폐업해 전체 의원 중 가장 높은 폐업률을 기록한 것으로 확인됐다.

23일 건강보험심사평가원의 ‘요양기관 개·폐업 현황’ 자료를 보면, 지난해 신규 개업한 요양기관은 5353곳, 폐업은 3885곳으로 집계됐다. 요양기관에는 병·의원과 치과 병·의원, 약국, 한방병원, 한의원, 보건소 등이 포함된다.

이 가운데 이른바 ‘동네 병원’으로 불리는 의원급 의료기관만 보면 신규 개업은 1840곳, 폐업은 1011곳이었다. 이 중 소아청소년과 의원은 신규 개업 59곳, 폐업 89곳으로, 신규 대비 폐업 비율이 150.8%에 달했다. 새로 개원한 곳보다 폐원한 곳이 더 많았다는 의미다.

마취통증의학과는 개업 76곳, 폐업 58곳으로 폐업률 76.3%, 산부인과는 개업 46곳, 폐업 35곳으로 76.1%를 기록했다. 외과(73.5%)와 비뇨의학과(70.6%)도 상대적으로 높은 폐업 비율을 보였다.

반면 재활의학과와 피부과 등은 비교적 안정적인 흐름을 보였다. 신규 대비 폐업 비율이 가장 낮은 진료과는 신경과(12.9%)였으며, 재활의학과(33.3%), 정신건강의학과(35.1%), 피부과(41.9%), 정형외과(42.1%)가 뒤를 이었다.

지역별로는 수도권 집중 현상이 두드러졌다. 지난해 신규 요양기관은 서울 1613곳, 경기 1374곳, 인천 299곳으로 전체의 61%가 서울·수도권에 몰렸다. 경기도는 폐업 892곳으로 신규 개업 대비 폐업 비율이 64.9%로 전국에서 가장 낮았고, 서울(67.9%)과 인천(68.9%)도 비교적 낮은 편에 속했다.

반면 지방에서는 신규 개업이 늘어도 폐업 규모가 비슷하거나 더 많은 지역이 나타났다. 전북은 개업 123곳, 폐업 124곳으로 폐업 비율이 100.8%로 전국에서 가장 높았다. 강원은 개업 96곳, 폐업 94곳(97.9%), 충북은 개업 112곳, 폐업 101곳(90.2%)으로 집계됐다.