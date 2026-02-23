창간 80주년 경향신문

지난해 소아과 89곳 문 닫아…개업보다 폐업이 많았다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 전국에서 소아청소년과 의원 89곳이 폐업해 전체 의원 중 가장 높은 폐업률을 기록한 것으로 확인됐다.

이 가운데 이른바 '동네 병원'으로 불리는 의원급 의료기관만 보면 신규 개업은 1840곳, 폐업은 1011곳이었다.

이 중 소아청소년과 의원은 신규 개업 59곳, 폐업 89곳으로, 신규 대비 폐업 비율이 150.8%에 달했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

지난해 소아과 89곳 문 닫아…개업보다 폐업이 많았다

입력 2026.02.23 08:57

수정 2026.02.23 09:02

펼치기/접기
  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전남 곡성군보건의료원에 마련된 ‘매일 만나는 소아과 진료실’에서 전문의가 아이를 진료하고 있다. 고귀한 기자

전남 곡성군보건의료원에 마련된 ‘매일 만나는 소아과 진료실’에서 전문의가 아이를 진료하고 있다. 고귀한 기자

지난해 전국에서 소아청소년과 의원 89곳이 폐업해 전체 의원 중 가장 높은 폐업률을 기록한 것으로 확인됐다.

23일 건강보험심사평가원의 ‘요양기관 개·폐업 현황’ 자료를 보면, 지난해 신규 개업한 요양기관은 5353곳, 폐업은 3885곳으로 집계됐다. 요양기관에는 병·의원과 치과 병·의원, 약국, 한방병원, 한의원, 보건소 등이 포함된다.

이 가운데 이른바 ‘동네 병원’으로 불리는 의원급 의료기관만 보면 신규 개업은 1840곳, 폐업은 1011곳이었다. 이 중 소아청소년과 의원은 신규 개업 59곳, 폐업 89곳으로, 신규 대비 폐업 비율이 150.8%에 달했다. 새로 개원한 곳보다 폐원한 곳이 더 많았다는 의미다.

마취통증의학과는 개업 76곳, 폐업 58곳으로 폐업률 76.3%, 산부인과는 개업 46곳, 폐업 35곳으로 76.1%를 기록했다. 외과(73.5%)와 비뇨의학과(70.6%)도 상대적으로 높은 폐업 비율을 보였다.

반면 재활의학과와 피부과 등은 비교적 안정적인 흐름을 보였다. 신규 대비 폐업 비율이 가장 낮은 진료과는 신경과(12.9%)였으며, 재활의학과(33.3%), 정신건강의학과(35.1%), 피부과(41.9%), 정형외과(42.1%)가 뒤를 이었다.

지역별로는 수도권 집중 현상이 두드러졌다. 지난해 신규 요양기관은 서울 1613곳, 경기 1374곳, 인천 299곳으로 전체의 61%가 서울·수도권에 몰렸다. 경기도는 폐업 892곳으로 신규 개업 대비 폐업 비율이 64.9%로 전국에서 가장 낮았고, 서울(67.9%)과 인천(68.9%)도 비교적 낮은 편에 속했다.

반면 지방에서는 신규 개업이 늘어도 폐업 규모가 비슷하거나 더 많은 지역이 나타났다. 전북은 개업 123곳, 폐업 124곳으로 폐업 비율이 100.8%로 전국에서 가장 높았다. 강원은 개업 96곳, 폐업 94곳(97.9%), 충북은 개업 112곳, 폐업 101곳(90.2%)으로 집계됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글