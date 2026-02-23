창간 80주년 경향신문

[속보]미 관세 위법 여파에도 코스피 5900선 돌파···‘6000피 코앞’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국의 상호관세 위법 판결의 여파로 관세 불확실성이 커졌지만, 코스피 지수가 반도체를 중심으로 강세를 보이면서 23일 5900선도 넘어섰다.

이달 초만 해도 5000선 안팎에 머물렀던 코스피는 최근 3거래일 연속 강세를 보이며 6000선에 근접하고 있다.

코스닥도 전장보다 12.94포인트 오른 1166.94에 개장하며 강세를 보였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]미 관세 위법 여파에도 코스피 5900선 돌파···‘6000피 코앞’

입력 2026.02.23 09:02

수정 2026.02.23 09:41

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

미국의 상호관세 위법 판결의 여파로 관세 불확실성이 커졌지만, 코스피 지수가 반도체를 중심으로 강세를 보이면서 23일 5900선도 넘어섰다.

이날 코스피는 전장보다 94.58포인트(1.63%) 오른 5903.11에 거래를 시작하며 개장과 동시에 5900선을 넘어섰다. 이달 초만 해도 5000선 안팎에 머물렀던 코스피는 최근 3거래일 연속 강세를 보이며 6000선에 근접하고 있다.

코스닥도 전장보다 12.94포인트(1.12%) 오른 1166.94에 개장하며 강세를 보였다.

관세 불확실성이 커졌지만, 오히려 향후 관세 정책 동력이 약해질 것이란 전망 등이 호재로 작용하면서 위험자산에 우호적인 영향을 주고 있다. 20일(현지시간) 뉴욕 증시에서도 상호관세 위법 판결 이후 반도체주가 강세를 보였다.

특히, 국내 증권가가 SK하이닉스 등 반도체에 대한 목표주가를 연거푸 높이고 미국에 대한 불신으로 국내 증시 등으로 자금이 몰리는 것도 국내 증시의 수혜 요인이 됐다.

삼성전자는 전장보다 6400원(3.37%) 오른 19만6500원, SK하이닉스는 2만5000원(2.63%) 오른 97만4000원에 거래되며 역대 최고가를 갈아치웠다. 현대차(4.52%), SK스퀘어(2.41%) 등 대형주도 강세를 보이며 지수를 뒷받침하고 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글