BTS 공연 바가지 숙박 논란에 칼 빼든 부산시··· 특별 단속 돌입

인기그룹 방탄소년단(BTS)의 오는 6월 공연을 앞두고 부산시가 숙박업소 바가지 영업을 막기 위해 특별 단속을 진행하는 ‘초강수’를 꺼내 들었다.

부산시는 오는 6월 12, 13일 부산에서 열리는 BTS 월드투어 부산공연에 대비해 23일부터 오는 6월15일까지 행사장과 관광지 주변 숙박업소 불법행위 특별 단속에 나선다고 23일 밝혔다.

부산시는 지난달 23일 ‘민관 합동 가격안정 대책회의’를 통해 대형 이벤트 기간 중 숙박요금 급등을 막기 위해 ‘가격 안정 대응 매뉴얼’을 만들고 현장 점검 강화에 나서겠다고 공언했다.

이번 특별 단속은 공중위생관리법을 위반한 숙박업소에 집중된다. 주요 내용으로는 오피스텔·주택 등 미신고 숙박 영업, 접객대 요금표 미게시, 게시된 숙박요금 미준수 행위 등이다.

부산시는 소속 특별사법경찰과의 단속을 통해 적발된 업소에는 책임자의 형사입건을 포함해, 관할 구·군의 행정조치 등에 나선다는 계획이다. 위반 행위에 따라 6개월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에서 최대 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

이번 단속기간 동안 불법행위를 발견하면 부산시 특사경 공중위생수사팀(051-888-3101~8)으로 신고할 수 있다.

박형준 부산시장은 “바가지요금 등 논란을 철저히 단속해, 관광도시 부산의 이미지를 지키고 관광객들이 다시 찾고 싶은 곳으로 기억남을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 공정거래위원회와 한국소비자원은 최근 부산 지역 호텔과 모텔, 펜션 등 135개 숙박 평균 요금이 BTS 공연을 앞두고 최대 7.5배 폭증했다는 조사 결과를 발표했다.