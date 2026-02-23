창간 80주년 경향신문

BTS 공연 바가지 숙박 논란에 칼 빼든 부산시··· 특별 단속 돌입

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인기그룹 방탄소년단의 오는 6월 공연을 앞두고 부산시가 숙박업소 바가지 영업을 막기 위해 특별 단속을 진행하는 '초강수'를 꺼내 들었다.

부산시는 오는 6월 12, 13일 부산에서 열리는 BTS 월드투어 부산공연에 대비해 23일부터 오는 6월15일까지 행사장과 관광지 주변 숙박업소 불법행위 특별 단속에 나선다고 23일 밝혔다.

부산시는 지난달 23일 '민관 합동 가격안정 대책회의'를 통해 대형 이벤트 기간 중 숙박요금 급등을 막기 위해 '가격 안정 대응 매뉴얼'을 만들고 현장 점검 강화에 나서겠다고 공언했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BTS 공연 바가지 숙박 논란에 칼 빼든 부산시··· 특별 단속 돌입

입력 2026.02.23 09:06

수정 2026.02.23 09:11

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

인기그룹 방탄소년단(BTS)의 오는 6월 공연을 앞두고 부산시가 숙박업소 바가지 영업을 막기 위해 특별 단속을 진행하는 ‘초강수’를 꺼내 들었다.

부산시는 오는 6월 12, 13일 부산에서 열리는 BTS 월드투어 부산공연에 대비해 23일부터 오는 6월15일까지 행사장과 관광지 주변 숙박업소 불법행위 특별 단속에 나선다고 23일 밝혔다.

부산시는 지난달 23일 ‘민관 합동 가격안정 대책회의’를 통해 대형 이벤트 기간 중 숙박요금 급등을 막기 위해 ‘가격 안정 대응 매뉴얼’을 만들고 현장 점검 강화에 나서겠다고 공언했다.

이번 특별 단속은 공중위생관리법을 위반한 숙박업소에 집중된다. 주요 내용으로는 오피스텔·주택 등 미신고 숙박 영업, 접객대 요금표 미게시, 게시된 숙박요금 미준수 행위 등이다.

부산시는 소속 특별사법경찰과의 단속을 통해 적발된 업소에는 책임자의 형사입건을 포함해, 관할 구·군의 행정조치 등에 나선다는 계획이다. 위반 행위에 따라 6개월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에서 최대 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

이번 단속기간 동안 불법행위를 발견하면 부산시 특사경 공중위생수사팀(051-888-3101~8)으로 신고할 수 있다.

박형준 부산시장은 “바가지요금 등 논란을 철저히 단속해, 관광도시 부산의 이미지를 지키고 관광객들이 다시 찾고 싶은 곳으로 기억남을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 공정거래위원회와 한국소비자원은 최근 부산 지역 호텔과 모텔, 펜션 등 135개 숙박 평균 요금이 BTS 공연을 앞두고 최대 7.5배 폭증했다는 조사 결과를 발표했다.

[단독]1박에 77만원···BTS 공연 소식 뜨자마자 부산 숙박비 ‘또’ 10배 넘게 올랐다

인기 그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 6월 부산에서 공연한다는 소식이 전해지자, 부산 지역 일부 숙박업소가 공연 기간 바가지 숙박비를 책정한 것으로 확인됐다. 부산에서는 기존에도 대형 공연·행사가 열릴 때면 일부 업소의 바가지요금이 문제 된 적이 있지만, 이번에는 공연장이 어딘지 공개되지 않은 탓에 부산 전역에서 이런 현상이 관측된다. 부산시는 매년 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601150936001

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글