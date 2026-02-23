창간 80주년 경향신문

[단독]경찰, 검찰 재수사 요구에도 동덕학원 이사장 일가 불송치 유지

경향신문

동덕여자대학교 학교법인 동덕학원 조원영 이사장 일가의 횡령·배임 의혹을 수사한 경찰이 재수사에서도 불송치 결정을 내린 것으로 확인됐다.

여성의당은 2024년 12월 조 이사장과 김 총장을 비롯해 학교 임직원 7명을 교비 횡령 등 혐의로 경찰에 고발했다.

경찰은 재수사 과정에서도 관련 혐의를 입증할 만한 객관적 증거가 부족하다고 판단한 것으로 전해졌다.

[단독]경찰, 검찰 재수사 요구에도 동덕학원 이사장 일가 불송치 유지

입력 2026.02.23 09:09

수정 2026.02.23 09:14

  백민정 기자

동덕여자대학교 학생들이 지난해 12월9일 서울 성북구 동덕여대 정문 앞에서 남녀공학 전환 논의에 학생 의견 반영을 요구하는 기자회견을 연 후 교문에 손팻말을 붙이고 있다. 정효진 기자

동덕여자대학교 학생들이 지난해 12월9일 서울 성북구 동덕여대 정문 앞에서 남녀공학 전환 논의에 학생 의견 반영을 요구하는 기자회견을 연 후 교문에 손팻말을 붙이고 있다. 정효진 기자

동덕여자대학교 학교법인 동덕학원 조원영 이사장 일가의 횡령·배임 의혹을 수사한 경찰이 재수사에서도 불송치 결정을 내린 것으로 확인됐다. 경찰은 김명애 동덕여대 총장에 대해서만 업무상 횡령 및 사립학교법 위반 혐의가 인정된다고 보고 검찰에 넘겼다.

23일 경향신문 취재를 종합하면, 서울 종암경찰서는 최근 조 이사장과 그의 아들 조진완 총무처장, 딸 조진희 이사 등 이사장 일가에 대한 재수사 결과를 통보했다. 경찰은 이들에 대해 모두 ‘혐의 없음’으로 판단해 불송치 결정을 유지했다.

이번 재수사는 서울북부지검이 지난해 12월 조 이사장 일가에 대한 전면 재수사와 보완수사를 요구하면서 이뤄졌다. 재수사에도 경찰의 최종 결론은 1차 수사 결과와 동일하게 유지됐다.

조 이사장 일가는 학교와 법인 자금을 사적으로 유용했다는 의혹을 받았다. 여성의당은 2024년 12월 조 이사장과 김 총장을 비롯해 학교 임직원 7명을 교비 횡령 등 혐의로 경찰에 고발했다. 경찰은 재수사 과정에서도 관련 혐의를 입증할 만한 객관적 증거가 부족하다고 판단한 것으로 전해졌다.

반면 경찰은 김명애 총장이 법인 자금으로 법률 자문 및 소송 비용 등 교육과 직접적인 관련이 없는 지출을 했다고 보고 있다. 경찰은 이를 업무상 횡령과 사립학교법 위반 혐의로 보고 김 총장을 검찰에 송치했다.

