창간 80주년 경향신문

‘추위 피하려다’···단양서 길 헤매던 80대 노인, 불 피우다 산불로 번져

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

23일 새벽 충북 단양의 한 야산에서 불이 나 6시간여 만에 주불 진화가 완료됐다.

이날 오전 1시 59분쯤 대강면 한 야산에서 불이 났다.

소방 당국은 즉각 진화 차량 46대와 소방과 공무원, 의용소방대 등 총 527명의 인력을 동원해 6시간여 만인 이날 오전 7시 50분쯤 주불 진화를 완료했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘추위 피하려다’···단양서 길 헤매던 80대 노인, 불 피우다 산불로 번져

입력 2026.02.23 09:12

수정 2026.02.23 09:31

펼치기/접기
  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 단양군 대강면의 한 야산에서 23일 오전 1시 59분쯤 불이 나 화염과 연기가 치솟고 있다. 단양소방서 제공=연합뉴스.

충북 단양군 대강면의 한 야산에서 23일 오전 1시 59분쯤 불이 나 화염과 연기가 치솟고 있다. 단양소방서 제공=연합뉴스.

23일 새벽 충북 단양 한 야산에서 길을 잃은 80대 노인이 추위를 피하려고 낸 불이 산불로 번져 인근 주민들이 대피하는 소동이 벌어졌다.

충북 단양경찰서는 방화 혐의로 A씨(82)를 붙잡아 조사 중이라고 이날 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 1시 59분쯤 대강면 장림리 한 야산에 산불을 낸 혐의를 받고 있다.

A씨는 이날 단양읍에서 귀가하던 중 길을 잃고 산을 헤매다 추위를 피하려고 장림리 야산 인근 농수로에서 낙엽을 모아 불을 피운 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 피운 불이 강한 바람을 타고 인근 야산으로 번진 것으로 보고 있다.

불이 나자 소방 당국은 진화 차량 46대와 소방과 공무원, 의용소방대 등 총 527명의 인력을 동원해 6시간여 만인 이날 오전 7시 50분쯤 주불 진화를 완료했다.

단양군은 재난 문자를 통해 산불이 난 지역 인근 주민에게 대피령을 내리기도 했다. 이날 장림리와 당동리 인근 주민 58명이 인근 경로당으로 긴급 대피한 뒤 주불 진화가 완료된 이 날 오전 8시 기준 현재 3명은 귀가했다. 나머지 55명은 여전히 장림리·당동리 경로당에 머물며 상황을 지켜보고 있다.

소방 당국은 이번 불로 3.88㏊ 산림이 소실된 것으로 추정하고 있다. 소방 당국은 잔불 정리와 함께 뒷불 감시를 진행 중이다.

경찰은 A씨가 단양읍에서 집이 있는 단성면으로 돌아가던 중 버스에서 잘못 내려 길을 헤매다 불을 낸 것으로 보고 그를 상대로 정확한 화재 원인 등을 조사하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글