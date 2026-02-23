설 명절에 젖소 ‘육우’를 ‘한우’로 속여 판 축산업자 ‘덜미’

매장에 젖소인 ‘육우’를 진열해 판매하면서 ‘한우’라고 거짓 표시하거나. 소비기한이 3년 지난 냉장 돼지고기를 냉동창고에 보관한 농·축산물업자들이 인천시에 적발됐다.

인천시 특별사법경찰은 축산물 위생관리법과 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 위반 혐의로 7개 업체를 적발했다고 23일 밝혔다.

인천시 특사경은 설 명절을 앞두고 지난 1월 28일부터 2월 10일까지 2주간 농·축산물 및 성수용품 판매·제조업소 등을 대상으로 원산지 표시 위반과 축산물 불법행위에 대한 기획수사를 진행했다.

단속 결과, A업체는 소비기한과 제조일자 등 필수 표시 사항을 누락한 축산물을 보관했다. B업체는 2023년 생산된 냉장 돼지고기를 폐기용 표시 없이 냉동창고에 보관하다 적발됐다.

C업체는 축산물 안전관리인증기준(HACCP)이 취소된 이후에도 계속 식육가공품을 생산·판매했다. D업체는 매장에 젖소 육우를 진열·판매하면서 ‘한우’라고 속였다. 인천시 특사경이 진열된 쇠고기를 수거해 검사한 결과, 육우로 판명 났다. 인천시 특사경 관계자는 “D업체도 이를 인정했다”고 말했다.

축산물 위생관리법과 식품 등의 표시·광고에 관한 법률을 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다. 원산지를 거짓 또는 혼동 표시하면 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하 벌금을 받을 수 있다.

인천시는 적발된 7개 업소에 대해 수사를 마무리한 후 검찰에 송치할 예정이다. 또한 관할 구청에도 통보해 행정처분이 병행되도록 조치할 계획이다.

최종문 인천시 특별사법경찰과장은 “농·축산물의 원산지 표시와 위생관리는 시민 먹거리 안전과 직결되는 사안”이라며, “앞으로도 명절 등 특정 시기에 수요가 증가하는 품목을 중심으로 지속적인 점검과 단속을 하겠다”고 말했다.