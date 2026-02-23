이정현, 국힘 공관위원 ‘이 대통령 캠프·변호인’ 이력 논란에 “송구…각별히 유의하겠다”

이정현 국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원장이 일부 공관위원의 이재명 대통령 관련 활동 이력을 두고 논란이 일자 23일 “이유 여하를 막론하고 심려를 끼쳐드린 점 당사자로서, 위원장으로서 송구하다는 말씀드린다”고 밝혔다.

이 위원장은 이날 페이스북에 “공관위가 위원 개개인의 뜻대로 운영되는 조직이 되지 않도록 각별히 유의하겠다”며 이같이 적었다.

이 위원장은 “위원회는 집단 심의와 합의에 기반해 가동되기 때문에, 위원 누구든 그 틀 안에서 역할을 수행할 것”이라며 “함께 이 길을 시작한 이상 우리는 한 팀”이라고 했다.

그는 “만약 공천 과정에서 염려하신 공정성이 훼손되거나 당의 정체성을 일탈하는 일이 발생한다면 그 책임 역시 위원장인 제가 지겠다”며 “대신 개별 위원들에 대한 책망은 너그럽게 거둬달라”고 밝혔다.

이 위원장은 “저희는 현안이나 정치적 논란과는 일정한 거리를 두고 오직 공정하고 책임 있는 공천 관리에만 충실하겠다”며 “말보다 결과로 보여드리겠다”고 했다.

앞서 친한동훈계 박정훈 의원은 페이스북에서 공관위원인 황수림 변호사의 이재명 대통령 변호인 이력, 김보람 서경대 교수의 이 대통령 대선 캠프 활동 이력을 문제 삼았다. 박 의원은 “공천 당사자들이 승복은 하겠나”라며 “지방선거를 위해 민주당과 싸우며 현장에서 뛰어온 당원들을 더는 욕 보이지 않기 바란다”고 했다.

공관위는 이에 언론 공지를 통해 “(김 교수에게) 공관위원 제안을 하는 과정에서 과거 민주당 대선 서울시당 청년본부장 경험과 지방선거 룰 마련 과정에 참여한 이력이 있으며, 진즉 탈당한 상태라는 점도 확인했다”고 밝혔다. 또 황 변호사에 대해선 “2021년 국민의힘 당원 가입 이후에는 민주당 관련 사건을 일체 수임하지 않았다”고 했다.

이 위원장은 지난 20일 공관위 회의에 국방색 야전상의를 입고 참석해 12·3 내란을 연상케 한다는 논란이 일기도 했다. 이에 이 위원장은 전날 페이스북에 “5만 원짜리 재래시장에서 산 옷을 가지고 계엄이라니 뻥도 그 정도면 병”이라고 올렸다.