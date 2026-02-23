[속보] 정청래, 장동혁에 “충남대전 행정통합 진전 위해 회담하자”

정청래 더불어민주당 대표가 23일 충남대전 행정통합특별법안 처리와 관련해 “정쟁은 소모적일 뿐이며 시간만 허비한다”며 장동혁 국민의힘 대표에게 공식 회담을 제안했다.

정 대표는 이날 당 최고위원회의에서 “행정통합의 실질적 진전을 위한 양당 대표의 공식 회담을 제안한다”며 이같이 말했다. 국민의힘은 충남대전 통합특별법안 처리에 반대하고 있다.

정 대표는 “장 대표나 저나 모두 충남이 고향”이라며 “대한민국 균형 발전과 고향 발전을 위해 우리 둘이 먼저 머리를 맞대고 진지하게 한 번 대화하자”고 말했다. 그는 “견해 차이는 좁히고 합의 가능한 지점은 신속히 확정해 국민 앞에 보고해야 한다”며 “대한민국 내일을 위해 책임 있는 협치에 함께 나설 것을 요청한다”고 말했다.

정 대표는 “(회담의) 시간과 장소는 장 대표가 하자는 대로 하겠다”라며 “성의 있는 답변을 기대한다”라고 말했다. 충남대전 통합특별법안은 지난 12일 민주당 주도로 국회 행정안전위원회 전체회의를 통과해 이날 법제사법위원회 전체회의에서 심사될 예정이다.