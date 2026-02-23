인천시, 다른 지역 진학 중·고교 입학생 교복비 31만원 지원

3월3일부터 5월29일까지 접수

인천시가 인천에 거주하면서 다른 시·도의 중·고등학교에 입학하는 학생에게 교복 구입비로 최대 31만원을 지원한다.

인천시는 타 시·도 중·고교에 입학하는 신입생들의 교복 구입비 신청을 3월3일부터 5월29일까지 받는다고 23일 밝혔다

지원 대상은 입학일 기준 인천시에 주민등록이 되어 있으며, 다른 시·도에 있는 중·고교, 또는 등록 대안교육기관에 입학한 1학년 학생이다. 다만, 해당 지역의 시·도 및 관할 교육청 등에서 입학지원금이나 교복 구입비 등을 지원받은 경우는 제외된다.

인천시는 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위해 2019년부터 인천시교육청과 전국 최초로 관내 중·고교 무상교복 지원사업을 시행하고 있다.

또한 2023년부터는 인천시에 주소를 두고 다른 지역의 중·고교 등에 입학하는 학생들에게도 교복 구입비를 지원하고 있다. 지원 규모는 2023년 13명, 2024년 23명, 2025년 30명 등이다.

신청은 인천시 누리집(www.incheon.go.kr)을 통해 온라인으로 하면 된다. 신청 때 주민등록등본, 재학증명서, 교복 착용 규정, 교복구입 영수증, 통장 사본 등의 구비서류를 첨부해야 한다.

인천시는 서류 심사와 중복 지원 검토를 거쳐 6월 말 지급할 예정이다.