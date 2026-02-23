창간 80주년 경향신문

인천시, 다른 지역 진학 중·고교 입학생 교복비 31만원 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 인천에 거주하면서 다른 시·도의 중·고등학교에 입학하는 학생에게 교복 구입비로 최대 31만원을 지원한다.

지원 대상은 입학일 기준 인천시에 주민등록이 되어 있으며, 다른 시·도에 있는 중·고교, 또는 등록 대안교육기관에 입학한 1학년 학생이다.

다만, 해당 지역의 시·도 및 관할 교육청 등에서 입학지원금이나 교복 구입비 등을 지원받은 경우는 제외된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천시, 다른 지역 진학 중·고교 입학생 교복비 31만원 지원

입력 2026.02.23 09:57

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

3월3일부터 5월29일까지 접수

인천시청 전경. 인천시 제공

인천시청 전경. 인천시 제공

인천시가 인천에 거주하면서 다른 시·도의 중·고등학교에 입학하는 학생에게 교복 구입비로 최대 31만원을 지원한다.

인천시는 타 시·도 중·고교에 입학하는 신입생들의 교복 구입비 신청을 3월3일부터 5월29일까지 받는다고 23일 밝혔다

지원 대상은 입학일 기준 인천시에 주민등록이 되어 있으며, 다른 시·도에 있는 중·고교, 또는 등록 대안교육기관에 입학한 1학년 학생이다. 다만, 해당 지역의 시·도 및 관할 교육청 등에서 입학지원금이나 교복 구입비 등을 지원받은 경우는 제외된다.

인천시는 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위해 2019년부터 인천시교육청과 전국 최초로 관내 중·고교 무상교복 지원사업을 시행하고 있다.

또한 2023년부터는 인천시에 주소를 두고 다른 지역의 중·고교 등에 입학하는 학생들에게도 교복 구입비를 지원하고 있다. 지원 규모는 2023년 13명, 2024년 23명, 2025년 30명 등이다.

신청은 인천시 누리집(www.incheon.go.kr)을 통해 온라인으로 하면 된다. 신청 때 주민등록등본, 재학증명서, 교복 착용 규정, 교복구입 영수증, 통장 사본 등의 구비서류를 첨부해야 한다.

인천시는 서류 심사와 중복 지원 검토를 거쳐 6월 말 지급할 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글