1월 아파트 청약 경쟁률 ‘6.33 대 1’…30개월 만에 최저

전국 1순위 아파트 청약 경쟁률이 6.33 대 1로 떨어지며 30개월 만에 최저치를 기록했다.

분양평가업체 리얼하우스가 23일 청약홈 자료를 분석한 결과, 2026년1월 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 6.33 대 1로 집계됐다. 전월(6.93 대 1)보다 0.60포인트 낮고, 지난해 같은 달 13.17 대 1과 비교하면 약 52% 감소한 수치다. 지난해 5월 14.80 대 1을 정점으로 하락세로 돌아선 뒤 7개월 연속 한 자릿수 구간이 이어지고 있다.

서울의 평균 경쟁률도 하락했다. 1월 서울 1순위 경쟁률은 147.37 대 1로 전월(155.98 대 1)보다 8.61포인트 낮아졌다. 다만 전국 평균과 비교하면 약 23배 수준으로 격차는 유지됐다.

서울을 제외한 지역은 상대적으로 부진했다. 광주는 0.24 대 1, 제주는 0.33 대 1로 1 대 1을 밑돌았다. 경기 3.16 대 1, 전북 3.28 대 1, 부산 4.16 대 1 등 대부분 지역은 3~4 대 1 수준에 머물렀다.

개별 단지별로는 서울 서대문구 ‘드파인 연희’가 44.07 대 1을 기록했다. 반면 대전 ‘하늘채 루시에르’, 울산 ‘남울산 노르웨이숲’ 등 일부 지방 단지에서는 미달 사례가 이어졌다.

리얼하우스는 수요가 집중되는 선호 입지의 대단지 공급이 지연되면서 전체 평균 경쟁률을 낮춘 요인으로 작용했다고 분석했다.

한편 지난해 12월 기준 전국 미분양 아파트는 6만6510가구로 전월보다 2284가구 감소했다. 신규 분양 물량이 축소되고 기존 재고가 일부 해소된 영향으로 풀이된다.