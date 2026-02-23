‘얼죽아를 위해 준비했다’···스타벅스 ‘새 아이스 아메리카노’ 한국서 세계 최초로 공개

거품에 풍미 더한 ‘에어로카노’ 26일 출시 한국서 사계절 아이스 음료 즐기는 점 고려

스타벅스가 새로 출시하는 아이스 커피가 한국에서 처음 공개된다.

스타벅스 코리아는 오는 26일 전 세계 스타벅스 가운데 최초로 새로운 방식의 아이스 아메리카노인 ‘에어로카노’(Aerocano)를 출시한다고 23일 밝혔다.

에어로카노는 아메리카노에 공기를 주입해 부드러운 거품을 함께 즐길 수 있도록 한 아이스 전용 커피다. 에스프레소의 묵직함과 쌉쌀한 맛에 가벼운 풍미와 부드러운 목 넘김을 구현해 폭포처럼 흘러내리는 듯한 모습이 특징이라고 스타벅스는 설명했다.

에어로카노가 한국 시장에서 처음 공개되는 것은 스타벅스는 사계절 아이스 커피를 즐기면서 한겨울에도 차가운 음료를 선호하는 ‘얼죽아’(얼어 죽어도 아이스 아메리카노) 문화가 퍼져있다는 점이 주효했다. 역동적인 한국의 커피 시장을 고려했다는 것이다.

실제로 최근 3년(2023∼2025년)간 스타벅스 코리아에서 판매한 아메리카노 중 아이스 아메리카노 비중은 매년 70%를 넘었다.

스타벅스가 아이스 음료를 여름이 아닌 2월에 출시한다는 점도 주목할 만하다. 스타벅스는 에어로카노를 시즌 음료가 아닌 연중 음료로 상시 판매할 방침이다.

에어로카노 가격은 4900원(톨 사이즈 기준)이다. 일반 아메리카노는 4700원이다.

알렉산드라 오르솔릭 스타벅스 아시아태평양 지역 시니어 프로덕트 매니저는 “열정적인 고객과 특별한 커피 문화를 가진 한국에서 에어로카노를 처음 선보이게 돼 의미가 깊다”며 “부드러운 풍미의 에어로카노가 한국 고객들에게 사랑받기를 바란다”고 말했다.

스타벅스 코리아는 에어로카노 출시를 기념해 25일 서울 중구 별다방점에서 선착순 100명에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 제공한다. 28일에는 전국 매장에서 매장별 선착순 10명에게 에어로카노를 증정한다.