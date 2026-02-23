김민석 총리, 함양 산불 현장 밤샘 대응…“가용 자원 총동원”

김민석 국무총리가 23일 야간 산불 진화가 진행 중인 경남 함양군 현장을 찾아 총력 대응을 주문했다.

김 총리는 이날 새벽 경남 함양군 마천면 산림청 현장통합지휘본부를 방문해 관계자를 격려하고 산불 진압 상황을 직접 점검했다고 총리실이 밝혔다. 김 총리는 아침까지 현장을 지키며 가용 자원을 총동원한 총력 대응을 당부했다.

김 총리는 산세가 험해 헬기 중심의 진화가 불가피한 현장 여건을 보고 받고 일출과 동시에 헬기 투입이 차질 없이 이뤄지도록 사전 준비태세를 확인했다. 또 산림청장 부재 상황에서 산림청이 동시다발적인 산불 진화에 안정적으로 대처할 수 있도록 총리가 관계기관 간 협조체계를 직접 재점검하는 등 적극 지원하겠다고 밝혔다. 앞서 김인호 전 산림청장은 음주운전 사고로 지난 21일 직권면직됐다.

김 총리는 이날 아침 관계기관과 산불 대응 상황 점검회의를 주재한 후 아침 식사 중인 진화대원들을 찾아 격려하고 안전을 최우선으로 한 현장 대응을 당부했다. 또 피해 주민들이 대피 중인 어울림체육관을 찾아 이재민들을 위로하고, 적십자사의 샤워차 배차를 요청하는 등 주민불편이 없도록 지시했다. 김 총리는 이 자리에서 조속한 산불 진화를 강조하고, 관계기관에 이재민 구호·지원에도 빈틈이 없도록 할 것을 지시했다고 총리실은 전했다.