정부 “불법 소각·담배꽁초 투기 등 산불 유발행위 무관용 대응”

본문 요약

정부가 산불의 주원인이 되고 있는 불법 소각과 담배꽁초 투기 등 위반 행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하기로 했다.

행안부는 "경남 함양 산불을 비롯해 지난 주말 전국에서 발생한 산불은 22건"이라고 밝혔다.

윤 장관은 특히 산불 유발 불법행위에 대해 엄정 대응 방침을 밝혔다.

입력 2026.02.23 10:50

  • 안광호 기자

윤호중 행정안전부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경남 함양 등 산불 대응 상황점검회의에서 발언하고 있다. 행정안전부 제공

정부가 산불의 주원인이 되고 있는 불법 소각과 담배꽁초 투기 등 위반 행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하기로 했다.

윤호중 행정안전부 장관은 23일 정부서울청사에서 산불 관련 관계기관 합동 대응상황 긴급 점검회의를 열고 “주말 동안 전국 20여 곳에서 산불이 발생했다”며 “예년에 비해 건조한 날씨와 강풍이 이어지면서 작은 불씨 하나가 대형 산불로 이어질 수 있는 상황”이라고 말했다. 행안부는 “경남 함양 산불을 비롯해 지난 주말 전국에서 발생한 산불은 22건”이라고 밝혔다.

윤 장관은 특히 산불 유발 불법행위에 대해 엄정 대응 방침을 밝혔다. 그는 “지방정부는 산림 인접지역 단속과 과태료 부과 등 행정조치를 철저히 시행해 주시기를 바란다”며 “관계기관은 실화자 등에 대한 수사·검거 및 형사처벌을 엄정하게 집행해 주시기를 바란다”고 당부했다.

윤 장관은 이어 “국민 여러분께도 간곡히 당부드린다”며 “산에서의 흡연·취사 행위 금지, 쓰레기 소각 금지 등 산불 예방수칙을 철저히 준수해 달라”고 요청했다.

지난 21일 오후 9시14분쯤 발생한 경남 함양군 마천면의 산불은 이날 오전 8시 기준 진화율이 32%로, 영향 구역은 226㏊, 대피 인원은 134명에 달한다. 올해 최초로 산불 대응 2단계가 발령되는 등 산불 발생 사흘째에도 확산세가 꺾이지 않았다.

산림청과 소방청은 이날 산불 진화 헬기 51대, 인력 754명, 장비 119대 등을 투입해 주불 진화에 총력을 기울이고 있다. 함양을 제외한 충남 서산·예산, 강원 고성, 충북 단양 등에서 발생한 산불 21건은 모두 진화됐다.

