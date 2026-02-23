“대통령 일성에 속도전” “전례 없는 지원”···충남·대전 통합 두고 갈등 고조

민주노총 등 “밀어붙이는 행태에 동의 못해” 안장헌 아산시장 후보, 통과 촉구 노숙 단식

국회의 ‘충남·대전 행정통합 특별법’ 본회의 통과를 앞두고 지역 사회 갈등이 확산하고 있다. 시민사회와 노동계는 졸속 추진이라며 중단을 요구하는 반면, 통합을 촉구하는 정치권 인사는 국회 앞에서 노숙 단식에 돌입했다.

전국민주노동조합총연맹 세종충남지역본부와 충남시민사회단체연대회의는 23일 충남도청에서 기자회견을 열고 “이달 내 본회의를 무조건 통과시키겠다며 밀어붙이는 행태에 동의할 수 없는 만큼 졸속 처리된 충남·대전 통합 특별시법안을 지금이라도 바로잡아야 한다”고 밝혔다.

앞서 지난 12일 국회 행정안전위원회 전체회의에서는 ‘충남대전통합특별시 설치를 위한 특별법안’이 통과됐다.

이들 단체는 “대통령의 일성에 390개 조항으로 구성된 법안이 주민과 시민사회, 노동자를 포함한 다양한 주체들과 충분한 논의 없이 추진되는 것은 정상적이지 않다”며 “중앙행정의 기능과 역할은 물론 노동·공공행정·환경·에너지·교육·교통·물류·조세·산업 등 방대한 영역에 영향을 미치는 사안”이라고 주장했다. 이어 “무분별한 민영화나 규제 완화로 공공성을 훼손하는 것이 정부의 지역 통합 방향이라면, 해당 법안은 즉각 폐기돼야 한다”고 덧붙였다.

시민들 사이에서도 주민투표 실시를 요구하는 등 반대 목소리가 이어지고 있다.

대전에서 카센터를 운영하는 김선호씨는 “행정구역 통합은 단순한 행정 재편이 아니라 주민의 삶과 지역 정체성, 권력 구조에 직접적인 변화를 가져오는 중대한 공공 의사결정”이라며 “결과보다 과정의 정당성이 우선돼야 한다”고 말했다. 그는 “행정구역 통합은 정치 일정에 맞추는 정책이 아니라 세대를 넘어 지속될 제도”라며 “주민투표라는 기본적인 민주적 절차를 논의의 중심에 두지 않는다면, 효율성의 이름을 빌린 정치적 속도전이라는 비판에서 자유로울 수 없다”고 했다.

반면 통합을 지지하는 움직임도 거세다.

안장헌 충남 아산시장 예비후보는 충남·대전 통합 특별법의 조속한 통과를 촉구하며 지난 21일부터 서울 여의도 국회 앞에서 노숙 단식에 들어갔다.

안 예비후보는 “이재명 정부가 약속한 재정 지원만 20조원에 달하고 공공기관 이전과 산업 활성화 인센티브 등 전례 없는 지원책이 예정돼 있다”며 “특별법 통과를 앞두고 돌연 반대 입장으로 선회한 국민의힘의 태도는 360만 도민의 기대를 저버린 행위”라고 주장했다.