제주, 영화관·골프장·테마파크서도 다회용기 사용한다

현재 야영장 6곳서 다회용기 비치 대여 6월부터 다중시설에도 순차적으로 보급

제주도가 올해 다회용기 보급 사업을 영화관과 같은 다중이용시설로 대폭 확대한다.

제주도는 지난해 공공야영장을 대상으로 다회용기 사용 지원 사업을 첫 시행해 2만7000여개의 다회용기를 보급하고, 약 0.4t의 폐기물을 줄이는 효과를 거뒀다고 23일 밝혔다. 이 사업은 교래자연휴양림, 붉은오름야영장, 모구리야영장, 한라산국립공원 관음사지구 야영장, 서귀포자연휴양림, 돈내코 야영장 등 6곳의 공공야영장에서 접시와 수저 등의 스테인리스 다회용기를 비치하고 야영객에게 무료로 빌려주는 서비스다.

이용자들은 야영장 내 취사 공간 등에 설치된 ‘다회용기 대여·반납함’에서 다회용기 보관함을 꺼낸 후 부착된 큐알(QR)코드를 스캔해 대여를 신청해 사용했다. 반납된 다회용기는 세척 전문업체가 정기적으로 수거해 세척 후 다시 비치한다.

도는 이러한 성과를 바탕으로 올해 사업 범위를 영화관, 골프장, 테마파크 등 도민과 관광객이 많이 찾는 주요 다중이용시설까지 넓히기로 했다. 이를 위해 관련 사업비도 지난해보다 2억4000만원 증액된 3억5000만원을 확보했다.

도는 6월부터 영화관과 골프장, 테마파크 내 식음 시설에 다회용기를 순차적으로 공급한다. 사용 후 반납·수거·세척까지 이어지는 전문 운영체계를 갖출 예정이다. 영화관에서는 팝콘 용기와 콜라컵 등이, 테마파크에서는 간식을 담아 판매하는 일회용기 접시와 컵 등이 대상이 될 것으로 보인다.

도는 시설 운영자와 이용객 모두 별도의 부담 없이 편리하게 이용할 수 있도록 지원 구조를 설계해 1회용품 저감 문화를 일상 곳곳으로 확산시켜 나간다는 계획이다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “1회용 컵과 식기류 사용을 대체하는 사업으로 탄소중립 실천과 자원순환 사회로 나아가기 위한 첫걸음”이라면서 “사업 확대를 통해 1회용품 사용 저감 문화를 정착하고 ‘2040 플라스틱 제로 제주(PZI)’ 실현에 속도를 낼 것”이라고 말했다.