[속보] 국민투표법 개정안, 민주당 주도로 행안위 통과…‘개헌’ 선결 조치

재외국민의 국민투표권을 보장하는 내용의 국민투표법 개정안이 23일 국회 행정안전위원회 문턱을 넘었다. 헌법재판소가 현행 국민투표법의 관련 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내린 지 11여년 만에 국회가 법 개정에 착수한 것이다. 국민투표법 개정은 헌법 개정 논의에 돌입하기 위한 선결 조건으로 꼽힌다.

재외국민의 국민투표권을 보장하는 내용을 골자로 하는 국민투표법 개정안이 이날 행안위 전체회의에서 더불어민주당 주도로 가결됐다. 헌법이 규정하는 ‘외교·국방·통일 기타 국가 안위에 관한 중요 정책’과 헌법 개정을 위한 국민투표 참여 대상에서 재외국민을 배제하는 규정을 고친 것이다. 헌재는 2014년 7월 해당 조항이 헌법에 합치하지 않는다며 2015년 12월31일까지 법을 개정하라고 결정한 바 있다.

국민투표법 개정은 정치권 일각에서 주장하는 개헌 추진을 위한 선제 조치로 평가된다. 우원식 국회의장은 오는 6월 지방선거와 함께 개헌 문제를 다루자며 이에 앞서 국민투표법 개정을 촉구해왔다. 우 의장은 전날 페이스북에 “혹시 열릴 개헌에 대한 최소한의 대비를 반드시 해야 한다”며 “이제 정말 시간이 얼마 남지 않았다”고 적었다.

민주당은 조만간 열릴 국회 본회의에서 국민투표법 개정안을 처리한다는 방침을 밝혀왔다. 한병도 원내대표는 이날 당 최고위원회의에서 “(국민투표법상) 투표인명부 작성에 재외국민의 국내 거소 신고 요건을 삭제하고 19세인 투표권 연령을 18세인 선거권에 똑같이 맞춰야 한다”며 “개정을 반대할 이유도 방치할 이유도 없다”고 말했다.

국민의힘은 민주당의 일방적 요구로 국민투표법 개정안이 이날 행안위 전체회의에 올라왔다며 처리를 반대했다. 행안위 법안심사2소위원회 논의를 건너뛰었고, 전부 개정안의 경우 공청회 개최가 필요하다며 절차적 문제를 제기했다. 행안위 야당 간사인 서범수 의원은 “국민투표법을 개정하는 순간 개헌의 블랙홀로 빠질 수밖에 없다”며 “개헌에 대해 합의된 상황에서 개정안을 심의·의결하는 게 제대로 된 순번 아닌가”라고 말했다.

민주당은 국민의힘 주장을 반박했다. 행안위 여당 간사인 윤건영 의원은 “간사 협의 과정에서 22대 국회에서 네 차례나 법안소위 안건으로 상정하자고 의논했는데 그중 한 번만 상정하는 걸로 논의됐다”며 “2월 임시국회에서도 줄기차게 법안을 상정해 처리하자고 얘기했지만 논의 자체가 이뤄지지 않았다”라고 말했다. 그는 “현행법상 국민투표가 안 되는 나라가 대한민국”이라며 “이를 그대로 두고 본다는 게 국회의원으로서 말이 되나”라고 했다.

민주당 소속인 신정훈 행안위원장은 “국민의힘이 여야 간 협의를 통해 또 다른 의사 일정을 찾겠다는 입장도 아니지 않나”라며 국민투표법 개정안을 전체회의에 회부했다. 신 위원장은 “우 의장이 (행안위) 위원장과 여야 간사를 불러서 중재할 때마다 국민의힘은 회의와 논의 자체를 거부했다”며 “여당이 밀어붙이는 것처럼 음모론을 얘기하는 건 전혀 가당치 않다”라고 말했다. 이에 따라 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 민주당 의원들 중심으로 표결이 이뤄져 법안이 가결됐다.