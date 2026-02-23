창간 80주년 경향신문

중국·필리핀서 콜센터 운영하며 47억원 사기···보이스피싱 조직원 76명 송치

본문 요약

중국과 필리핀에 콜센터를 차려 놓고 사기 행각을 벌여 수십억원을 가로챈 보이스피싱 조직원 70여명이 검거돼 경찰에 넘겨졌다.

대전중부경찰서는 범죄단체 가입·활동과 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 보이스피싱 범죄 조직원 76명을 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다.

이들은 2019년 2월부터 지난해 6월까지 중국 웨이하이와 필리핀 마닐라에서 보이스피싱 콜센터를 운영하면서 시중은행 직원을 사칭해 대환대출을 해 주겠다고 속이는 등의 방법으로 62명의 피해자로부터 약 47억원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

중국·필리핀서 콜센터 운영하며 47억원 사기···보이스피싱 조직원 76명 송치

입력 2026.02.23 11:15

  • 이종섭 기자

보이스피싱 조직이 필리핀 마닐라에서 운영하던 콜센터 내부 모습. 대전중부경찰서 제공

중국과 필리핀에 콜센터를 차려 놓고 사기 행각을 벌여 수십억원을 가로챈 보이스피싱 조직원 70여명이 검거돼 경찰에 넘겨졌다.

대전중부경찰서는 범죄단체 가입·활동과 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등의 혐의로 보이스피싱 범죄 조직원 76명을 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다.

이들은 2019년 2월부터 지난해 6월까지 중국 웨이하이와 필리핀 마닐라에서 보이스피싱 콜센터를 운영하면서 시중은행 직원을 사칭해 대환대출을 해 주겠다고 속이는 등의 방법으로 62명의 피해자로부터 약 47억원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

이들 가운데 구속된 30대 총책 A씨는 웨이하이에 사무실을 차려 놓고 사채업자인 관리책 B씨와 짜고 채무자들을 현지로 유인한 뒤 여권을 빼앗고 감금한 상태에서 범행에 가담시킨 것으로 드러났다.

A씨 등은 채무상환을 빌미로 채무자들에게 건당 7%의 보수를 약속하고는 이를 이자 명목으로 다시 가져가며 1년 이상 범행에 가담토록 한 것으로 조사됐다.

경찰은 관련 첩보를 바탕으로 수사에 착수해 지난해 7월 이후 A씨 등을 순차적으로 검거했으며, 이들의 범죄 수익 약 56억원에 대해서도 몰수보전을 했다.

경찰 관계자는 “사회적 문제가 되고 있는 보이스피싱 범죄에 대해 가담한 모든 조직원을 끝까지 파헤쳐 단죄하겠다”며 “추가 수사를 통해 아직 확인되지 않은 범죄 수익도 끝까지 추적해 환수할 것”이라고 말했다.

