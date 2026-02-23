지난해 조세부담률 18%대로 올라…3년 만에 반등

지난해 걷힌 세금 490조 반도체 호황 맞아 법인세·소득세 ↑

국민 소득에서 세금이 차지하는 정도를 나타내는 조세부담률이 지난해 3년 만에 반등하며 18%대로 올라선 것으로 추정됐다.

23일 재정경제부와 행정안전부 자료를 보면, 지난해 경상 국내총생산(GDP) 대비 국세와 지방세의 비율을 의미하는 조세부담률은 약 18.4%로 추산된다. 1년 전보다 약 1%포인트 높아졌다.

지난해 세금은 국세(373조9000억원)와 지방세(115조1000억원)를 합쳐 489조원이 걷힌 것으로 추정된다. 1년 전보다 38조 늘었다. 이 중 국세 수입이 37조4000억원(11.1%) 늘었다. 지방세 세수는 아직 정확한 수치가 나오지 않아 정부의 지난해 예산안 전망치를 적용했다.

조세부담률은 지난해 걷힌 총조세를 경상 GDP 추정치(2654조180억원)로 나눠 계산했다. 경상 GDP는 2024년 경상 GDP(2556조8574억원)에 ‘2026년 경제성장전략’에서 공개된 지난해 경상성장률 3.8%를 대입해서 구했다.

조세부담률이 늘어난 것은 3년 만이다. 조세부담률은 문재인 정부 집권 말기이자 윤석열 정부 집권 첫해인 2022년 22.1%로 역대 최고를 기록한 뒤, 윤석열 정부 집권 2년간 떨어졌다. 2023년에는 19.0%로 3.1%포인트 내렸고, 2024년에는 17.6%로 1.4%포인트 하락하며 8년 만에 가장 낮았다.

2023~2024년 조세부담률이 고꾸라진 건 윤석열 정부의 감세 기조와 기업 실적 악화가 겹쳤기 때문이다. 반면 지난해에는 이재명 정부가 첫 세제개편안에서 전 정부의 감세 일부를 되돌린 데다, 기업 실적 회복세가 겹쳐 조세부담률이 늘었다. 특히 반도체 수출 호황을 맞아 법인세가 22조1000억원 더 걷혔다. 취업자 수와 임금도 늘어나 소득세수도 13조원 증가했다.

조세부담률은 앞으로 더 늘어날 것으로 전망된다. 정부는 ‘2025∼2029년 국가재정운용계획’에서 경기 회복에 따른 국세 수입 증가 등을 반영해 조세부담률을 2026년 18.7%, 2027년 18.8%, 2028년 19.0%, 2029년 19.1%로 내다봤다.

한국의 조세부담률은 18%대를 회복했어도 주요국보다 낮은 수준이다. 국회예산정책처 자료를 보면, 2023년 기준 주요 7개국(G7)의 평균 조세부담률은 25.7%, 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 평균은 24.9%였다.

이재명 대통령은 지난해 12월 “우리나라의 조세부담률은 약 17% 수준까지 떨어져 있는데, 선진국 평균인 24%에 비해 매우 낮은 수치”라며 “사회 구성원 간의 합의를 거쳐 조세부담률을 전체적으로 늘려 나가야 한다”고 말한 바 있다.