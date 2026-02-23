카카오모빌리티, 사우디 스마트시티에 주차 설루션 수출

카카오모빌리티가 사우디아라비아에 모빌리티 기술을 수출하는 성과를 올렸다.

카카오모빌리티는 사우디아라비아의 스마트시티 개발 사업인 디리야 프로젝트에 통합 모빌리티 설루션을 공급하는 상품 테스트(PoC)를 체결했다고 23일 밝혔다.

디리야 프로젝트는 사우디아라비아 정부가 추진하는 630억달러(약 90조원) 규모의 프로젝트로, 북서쪽 디리야 지역(총면적 14㎢)을 연결하는 대규모 복합 인프라 구축이 목표다.

카카오모빌리티는 디리야컴퍼니와 계약을 맺고 6만대 이상 수용 가능한 주차 설루션을 제공한다. 설루션에는 AI 기반의 공간 최적화 기술을 비롯해 실내 측위 시스템, 주차 유도 시스템, 실내 내비게이션 구축 등이 포함된다.

카카오모빌리티는 우선 디리야 주요 3개 구역에서 5000대 이상 규모를 수용할 수 있는 구축한 뒤 전체 지역으로 설루션을 확장해나간다는 계획이다.

또 이번 계약에는 로봇 배송 관련 협력 가능성이 명시돼 향후 디리야에서 다양한 모빌리티 기술력을 선보일 수 있게 됐다고 카카오모빌리티는 설명했다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 “이번 계약은 주차장 관리를 넘어 카카오모빌리티가 글로벌 시장에서 미래 모빌리티 기술 영역으로 나아가기 위한 중요한 교두보라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.