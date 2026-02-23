‘담합 의혹’ 공정위 칼끝에···업체들, 물엿 등 전분당 제품 가격 최대 5% 인하

전분 및 당류(전분당) 업체들이 잇달아 가격 인하에 나서고 있다. 공정거래위원회가 밀가루·계란·돼지고기 등에 이어 전분당 담합 의혹도 들여다보면서 정부 눈치 보기에 나선 것으로 풀이된다.

사조그룹 전분당 제조·판매 업체인 사조CPK는 전분당 주요 제품 가격을 3∼5% 인하한다고 23일 밝혔다. 가격 인하 품목은 옥수수를 주원료로 하는 전분과 물엿, 과당 등으로 인하율은 품목별로 다르다. 실수요처와 대리점, 기업 간 거래(B2B), 소비자 거래(B2C) 등 국내 모든 유통 경로에 적용된다.

사조CPK는 원재료 가격 변동 등 시장 상황을 종합적으로 고려해 제조 원가 부담으로 커진 거래처의 부담을 완화하고 물가 안정에 이바지하기 위한 조치라고 설명했다.

CJ제일제당도 B2B 전분당 가격을 3~5% 인하한데 이어 일반 소비자용(B2C) 전분당 제품 가격을 최대 5% 내리기로 했다. CJ제일제당도 “최근 국제 원재료 가격을 반영하고 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 취지”라며 “고객과 소비자들의 부담을 더는데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”고 가격 인하 배경을 밝혔다.

대상도 지난 13일 청정원 올리고당과 사과올리고당·요리올리고당 등 올리고당류 3종과 청정원 물엿 등 소비자용 제품 가격을 각각 5% 인하한 바 있다. B2B 제품 가격도 평균 3∼5% 낮출 예정이다.

전분당은 과자·음료·소스 등 가공식품 전반에 사용되는 필수 원료다. 업계에서는 최근 잇단 제품 가격 인하가 물가 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

공정위는 최근 전분당 외에 밀가루와 설탕 등 생활 물가와 직결된 주요 식자재 시장과 관련한 담합 여부를 전방위로 점검하고 있다. 이에 따라 대선제분·대한제분·사조동아원·삼양사·삼화제분·CJ제일제당·한탑 등 제분사 7곳을 대상으로 밀가루 담합 조사를 마무리하고 심의 절차에 착수한 상태다.

앞서 CJ제일제당과 삼양사, 대한제당 등 설탕 제조·판매업체들을 대상으로 벌인 조사에서 설탕 판매가격 인상 시기와 인상 폭 등을 합의한 사실이 드러나 과징금 총 4083억원을 부과하기도 했다. 그러자 CJ제일제당 등 제분·제당업체들은 연이어 가격 인하 방침을 발표했다.

정부의 물가 안정 기조는 당분간 이어질 것으로 보인다. 주병기 공정위원장은 지난 11일 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 1차 회의에서 “불공정한 거래와 독과점적 시장구조 때문에 비정상적으로 높은 가격이 형성되는 품목을 점검하고 필요 시 관련 부처들이 합동 조사에 나설 것”이라고 말했다.