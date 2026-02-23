“많이 탈수록 더 환급”···전주시, K-패스 확대·정액 환급제 도입

전북 전주시가 시내버스·마을버스 이용이 잦은 시민에게 혜택이 더 돌아가도록 대중교통 지원 체계를 전면 개편한다. 국가 환급제 ‘K-패스’를 확대하고 일정 금액 이상 이용 시 초과분을 환급하는 정액형 모델을 도입해 버스 이용률을 높이겠다는 취지다.

전주시는 상반기부터 K-패스 기본형 적용 대상을 확대하고 고빈도 이용자를 위한 정액형 환급제 ‘모두의 카드’를 도입한다고 23일 밝혔다.

개편의 핵심은 정액형 환급제다. 한 달 대중교통 이용액이 기준 금액을 넘으면 초과분을 환급한다. 환급 기준은 연령과 가구 유형에 따라 차등 적용된다. 일반 시민은 5만5000원, 청년(19~34세)·65세 이상 노인 및 2자녀 가구는 5만원, 3자녀 이상 다자녀 가구와 저소득층은 4만원이다. 3자녀 가구가 한 달 7만원을 사용할 경우 기준액 4만원을 제외한 3만원을 돌려받는다.

교통약자 지원도 확대된다. K-패스 기본형을 이용하는 65세 이상 노인의 환급률은 기존 20%에서 30%로 10%포인트 인상된다.

전주시는 월별 이용 내역을 분석해 기본형과 정액형 가운데 환급액이 더 큰 방식을 자동 적용하는 ‘최적 적용’ 방식을 도입한다. 기존 시내버스 정기권(1·2·30일권)도 유지돼 이용자는 이동 패턴에 따라 정기권과 환급형 제도를 선택할 수 있다.

김용삼 전주시 대중교통국장은 “이용량이 많을수록 혜택이 커지는 구조”라며 “시민 교통비 부담 완화를 위해 제도를 운영하겠다”고 말했다.