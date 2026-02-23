창간 80주년 경향신문

인천·충남 아산·전남 화순·서울 관악 등 '최우수 혁신 기관' 선정

인천시와 충남 아산시 등이 지방정부 혁신평가에서 최우수기관으로 선정됐다.

23일 행정안전부가 발표한 '2025년도 지방정부 혁신평가 결과'를 보면, 인천시와 충남 아산시, 전남 화순군, 서울 관악구 등 4곳이 최우수기관으로 선정됐다.

인천시는 '천원주택'과 '천원택배' 등 일상과 밀접한 5대 생활 분야에서 공공서비스 비용을 낮춰 생활비 부담을 덜어주는 복지 패키지를 시행한 점이 좋은 평가를 받았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

인천·충남 아산·전남 화순·서울 관악 등 '최우수 혁신 기관' 선정

입력 2026.02.23 12:00

수정 2026.02.23 12:01

  안광호 기자

인천·충남 아산·전남 화순·서울 관악 등 ‘최우수 혁신 기관’ 선정

인천시와 충남 아산시 등이 지방정부 혁신평가에서 최우수기관으로 선정됐다.

23일 행정안전부가 발표한 ‘2025년도 지방정부 혁신평가 결과’를 보면, 인천시와 충남 아산시, 전남 화순군, 서울 관악구 등 4곳이 최우수기관으로 선정됐다.

인천시는 ‘천원주택’과 ‘천원택배’ 등 일상과 밀접한 5대 생활 분야(주거·교통·문화·물류·식비)에서 공공서비스 비용을 낮춰 생활비 부담을 덜어주는 복지 패키지를 시행한 점이 좋은 평가를 받았다. 행안부는 “임대주택 신청과 계약률 상승, 여객선 이용객 증가 등 가시적 성과를 창출했다”고 평가했다.

아산시는 지역대학 학생들의 역외 유출을 막고, 디스플레이 인력난을 해소하는 등 세계적 수준의 디스플레이를 활용한 산·관·학 협력 모델을 구축했다. 이를 통해 취업률 100%, 2년 이상 장기근속률 제고 등 청년 정착인구 증가에 기여했다.

화순군은 소방·경찰·의사회·의료기관 등 8개 유관기관이 참여한 응급의료체계를 구축하고, 24시간 응급실을 확대(1→2개소)하는 등 지역 응급의료체계 안정화로 의료복지 사각지대를 해소하는데 노력한 점이 높은 평가를 받았다. 이를 통해 응급실 내원 환자수 증가, 관내 119 이송률 상승 및 관외 이송률 감소 효과가 확인됐다.

관악구는 1인가구 비율이 높은 지역특성을 반영해 전 동에 ‘관악형 작은 1인가구지원센터’를 출범시킨데 이어 교육·여가·관계망·건강·특화사업을 결합한 원스톱 모델을 통해 공급자 중심에서 수요자 밀착형 통합 지원 체계로 전환했다. 행안부는 “연간 1만명 이상 참여와 만족도 96% 이상을 기록해 정책 체감도를 높였다”고 설명했다.

행안부의 지방정부 혁신평가는 전국 243개 지방정부(광역 17개, 기초 226개)를 대상으로 한 해 동안 지방 행정 혁신을 위해 기울인 노력과 이루어낸 성과를 종합적으로 판단한다. 평가 항목은 혁신활동 참여와 혁신성과 확산 노력, 조직문화 개선 및 행정내부 효율화, 대표 혁신과제 등 10개 지표이며, 전문가 평가단의 심사와 국민체감도 조사 등을 통해 구체적인 실적을 평가한다.

