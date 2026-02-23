창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 조사 예정대로 이번주에···김경 ‘가족기업 의혹’은 내사 중

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 '3000만원 정치헌금 수수' 등 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 예정대로 오는 26~27일 이틀 간 불러 조사할 방침이라고 밝혔다.

앞서 김 의원 관련 의혹을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 26~27일 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사하기로 했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난해 말부터 전직 보좌진의 폭로 등으로 불거진 김 의원 관련 의혹을 수사해왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 김병기 조사 예정대로 이번주에···김경 ‘가족기업 의혹’은 내사 중

입력 2026.02.23 12:00

수정 2026.02.23 12:01

펼치기/접기
  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김병기 무소속 의원이 지난달 19일 국회 소통관에서 더불어민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속 의원이 지난달 19일 국회 소통관에서 더불어민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. 권도현 기자

경찰이 ‘3000만원 정치헌금 수수’ 등 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)을 예정대로 오는 26~27일 이틀 간 불러 조사할 방침이라고 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 23일 서울 종로구 서울경찰청에서 정례 기자회견을 하고 “이번주 중 조사가 진행되지 않을까 생각한다”며 “필요한 수사들을 차분하게 진행 중에 있다”고 밝혔다. 앞서 김 의원 관련 의혹을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 26~27일 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사하기로 했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난해 말부터 전직 보좌진의 폭로 등으로 불거진 김 의원 관련 의혹을 수사해왔다. 김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹을 비롯해 배우자의 동작구의회 업무추진비 유용 및 경찰 수사 무마 의혹, 차남의 숭실대 특혜 편입·가상화폐 업체 취업 청탁 의혹 등을 받는다. 경찰은 김 의원 관련 의혹이 13가지에 이르는 것으로 파악하고 수사를 이어왔다.

그간 경찰은 연일 김 의원 의혹과 관련해 압수수색과 주변인 소환조사 등을 해왔다. 그러나 정작 김 의원 본인에 대한 조사가 이뤄지지 않아 ‘늑장 수사’ 비판도 제기됐다. 경찰은 설 연휴 직전인 지난 16일 김 의원에게 소환을 통보했다고 밝혔다.

앞서 경찰은 김 의원 측에 돈을 건넸다 돌려받았다는 내용의 탄원서를 쓴 두 전직 동작구의원과, 금품 수수책으로 지목된 배우자 이모씨·이지희 동작구의원 등을 불러 조사했다. 경찰이 김 의원 관련 다른 의혹에 대해서도 관계기관 압수수색·관계자 소환조사를 이미 마친 만큼 이번 소환조사에서 김 의원 관련 의혹 전반에 대한 수사가 진행될 것으로 보인다.

경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 대한 자택, 의원실, 지역구 사무실 등을 압수수색한 지난달 14일 서울 동작구 김 의원 지역구 사무실에서 수사관들이 압수물을 들고 이동하고 있다. 문재원 기자

경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 대한 자택, 의원실, 지역구 사무실 등을 압수수색한 지난달 14일 서울 동작구 김 의원 지역구 사무실에서 수사관들이 압수물을 들고 이동하고 있다. 문재원 기자

다만 관련 의혹만 13개에 달하는 만큼 예정된 소환일정 안에 김 의원 조사가 마무리되지 못할 수 있다는 관측도 나온다. 경찰은 이틀 내로 조사를 마치치 못할 수 있는 경우를 고려해 추가 조사도 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 그간 민주당 원내대표직 사퇴·탈당했지만 제기된 의혹과 관련해서는 별다른 입장을 밝히지 않았던 김 의원이 경찰에 출석하면서 입장을 밝힐지에도 관심이 쏠린다.

이외에도 경찰은 강선우 무소속 의원에게 1억원의 ‘공천 헌금’을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원의 ‘가족 기업’ 의혹도 들여다보고 있다고 밝혔다. 김 전 시의원은 어머니·동생 등 가족 명의로 여러 회사를 설립해 서울시 등으로부터 사업을 수주했다는 의혹을 받고 있다. 박 청장은 “(김 시의원에게)제기된 의혹에 일부 입건 전 조사(내사)로 수사 중”이라고 밝혔다.

강선우 전 더불어민주당 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 성동훈 기자

강선우 전 더불어민주당 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 성동훈 기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글