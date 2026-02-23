경찰, 김병기 조사 예정대로 이번주에···김경 ‘가족기업 의혹’은 내사 중

경찰이 ‘3000만원 정치헌금 수수’ 등 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)을 예정대로 오는 26~27일 이틀 간 불러 조사할 방침이라고 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 23일 서울 종로구 서울경찰청에서 정례 기자회견을 하고 “이번주 중 조사가 진행되지 않을까 생각한다”며 “필요한 수사들을 차분하게 진행 중에 있다”고 밝혔다. 앞서 김 의원 관련 의혹을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 26~27일 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사하기로 했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난해 말부터 전직 보좌진의 폭로 등으로 불거진 김 의원 관련 의혹을 수사해왔다. 김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹을 비롯해 배우자의 동작구의회 업무추진비 유용 및 경찰 수사 무마 의혹, 차남의 숭실대 특혜 편입·가상화폐 업체 취업 청탁 의혹 등을 받는다. 경찰은 김 의원 관련 의혹이 13가지에 이르는 것으로 파악하고 수사를 이어왔다.

그간 경찰은 연일 김 의원 의혹과 관련해 압수수색과 주변인 소환조사 등을 해왔다. 그러나 정작 김 의원 본인에 대한 조사가 이뤄지지 않아 ‘늑장 수사’ 비판도 제기됐다. 경찰은 설 연휴 직전인 지난 16일 김 의원에게 소환을 통보했다고 밝혔다.

앞서 경찰은 김 의원 측에 돈을 건넸다 돌려받았다는 내용의 탄원서를 쓴 두 전직 동작구의원과, 금품 수수책으로 지목된 배우자 이모씨·이지희 동작구의원 등을 불러 조사했다. 경찰이 김 의원 관련 다른 의혹에 대해서도 관계기관 압수수색·관계자 소환조사를 이미 마친 만큼 이번 소환조사에서 김 의원 관련 의혹 전반에 대한 수사가 진행될 것으로 보인다.

다만 관련 의혹만 13개에 달하는 만큼 예정된 소환일정 안에 김 의원 조사가 마무리되지 못할 수 있다는 관측도 나온다. 경찰은 이틀 내로 조사를 마치치 못할 수 있는 경우를 고려해 추가 조사도 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 그간 민주당 원내대표직 사퇴·탈당했지만 제기된 의혹과 관련해서는 별다른 입장을 밝히지 않았던 김 의원이 경찰에 출석하면서 입장을 밝힐지에도 관심이 쏠린다.

이외에도 경찰은 강선우 무소속 의원에게 1억원의 ‘공천 헌금’을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원의 ‘가족 기업’ 의혹도 들여다보고 있다고 밝혔다. 김 전 시의원은 어머니·동생 등 가족 명의로 여러 회사를 설립해 서울시 등으로부터 사업을 수주했다는 의혹을 받고 있다. 박 청장은 “(김 시의원에게)제기된 의혹에 일부 입건 전 조사(내사)로 수사 중”이라고 밝혔다.