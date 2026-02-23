경찰 “색동원 성폭행 이번주 송치 예정”···추가 피해자 조사 중

중증 장애인 거주시설 ‘색동원’에서의 장애인 상대 성폭력·학대 사건을 수사 중인 경찰이 관련자들에 대한 송치를 앞두고 있다.

박정보 서울경찰청장은 23일 서울 종로구 서울경찰청에서 정례 기자회견을 하고 “색동원 시설장 1명과 종사자 2명 등 3명에 대한 수사가 마무리 단계에 있어 이번 주 중 송치가 가능할 것 같다”고 밝혔다. 경찰은 당초 종사자 4명에 대해 내사(입건 전 조사)를 벌여왔다.

경찰에 따르면 2008년 색동원 개소 이후 입소한 장애인은 총 87명이다. 경찰은 이들 전원을 대상으로 전수조사를 하는 과정에서 피해 사실을 확인했다. 현재까지 경찰이 확인한 피해자는 총 8명이다. 이 중 6명이 시설장 김모씨로부터 폭행·학대를 당했고, 3명은 성폭행 피해를 입은 것으로 파악됐다.

경찰은 색동원에 근무해온 약 240명의 종사자를 상대로 추가 범죄 여부에 대한 전수조사를 진행 중이다. 경찰은 조사 결과에 따라 피해자가 더 늘어날 가능성도 배제하지 않고 있다.

앞서 색동원과 관련해 인천 강화군은 우석대학교 연구팀에 의뢰해 심층 조사를 진행했다. 지난해 12월 작성된 ‘인천 강화군 장애인 거주시설(색동원) 입소자 심층조사 보고서’에는 색동원에서 피해를 입은 것으로 추정되는 장애인 20명이 특정됐다. 이 가운데 성폭력 피해자는 12명, 폭행 피해자는 8명으로 조사됐다. 특히 색동원에 거주한 경험이 있는 여성 장애인 19명이 당시 김씨로부터 성적 학대를 당했다고 진술한 내용도 보고서에 담긴 것으로 알려졌다.

박 청장은 “피해자들이 의사 표현에 어려움이 있는 분들이다 보니 전문가 의견을 종합해 추가 범죄 사실을 물을 수 있을지 수사가 필요하다”고 말했다.

시설장 김씨는 장애인피보호자 강간 및 장애인복지법상 폭행 혐의로 지난 19일 구속됐다. 반면 함께 영장이 신청된 종사자 A씨에 대해 법원은 자백과 반성 등을 고려해 구속영장을 기각했다.