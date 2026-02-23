어린이·노약자 시설 페인트칠 ‘분사’ 금지…롤러 방식 의무화

앞으로 어린이나 노인이 이용하는 시설 외부에 색을 칠할 때는 페인트를 뿌리지 않고 굴려서 발라야 한다. 도장 작업 과정에서 발생하는 페인트 날림과 유해물질 배출을 줄이기 위한 조치다.

기후에너지환경부는 민감계층 이용 시설의 도장 방식을 개선하는 내용을 담은 ‘대기환경보전법’ 시행규칙 일부 개정안을 오는 24일부터 4월 6일까지 입법예고한다고 23일 밝혔다.

정부는 우선 민감계층 이용시설의 도장 공사를 비산먼지 발생 신고 대상사업에 포함시켜 날림먼지 규제를 적용할 법적 근거를 마련하기로 했다.

이에 따라 해당 공사는 대기환경보전법 제43조 제1항에 따른 신고 의무가 부과되고, 날림먼지 발생 억제시설 설치와 함께 필요한 저감 조치를 이행해야 한다.

민감계층 이용 시설의 외부 도장 공사에는 건강 위해성을 고려해 롤러 방식 도장이 의무화된다. 롤러 방식은 분사 방식에 비해 날림먼지 발생량이 절반 이하에 그친다. 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량도 약 77% 수준으로 더 적다.

한국환경연구원(KEI)이 2020년 실시한 신축 아파트 외부 도장(2회 기준) 배출량 분석 결과, 롤러 방식의 비산먼지 배출량은 연간 801t, 분사 방식은 1682t으로 집계됐다. VOCs 배출량 역시 롤러 방식이 연간 44.3t으로, 분사 방식(57.6t)보다 적었다.

기후부는 “이번 개정정안은 어린이집, 유치원, 학교, 복지시설 등의 외부 도장공사를 할 때 공기 중에 날리는 페인트로부터 어린이, 어르신 등 민감계층의 건강을 보호하기 위한 조치를 담고 있다”며 “이를 계기로 민감계층이 활동하는 공간이 날림먼지와 유해화학물질로부터 보다 안전해 질 것”이라고 밝혔다.