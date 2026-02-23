경남도, 대미 수출 기업에 최대 500만원 지원

경남도는 도내 수출 중소 제조업체의 부담을 완화하기 위해 ‘2026년 경상남도 수출물류비 지원사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 항공·해상을 통한 수출 과정에서 발생하는 물류비 일부를 지원해 도내 중소 제조업체의 안정적인 수출 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

사업 수행은 한국무역협회 경남지역본부가 맡는다.

지원 대상은 경남에 본사와 공장을 둔 중소 제조업체 중 2025년 직수출 실적 5000만 달러 이하 기업이다. 지원 항목은 수출신고필증을 득한 항공·해상 수출 건에 대해 발생한 국외 운송비, 국외 하역비 및 창고비 등이다.

올해는 미국의 관세 부과 조치 등 통상환경 변화에 따른 기업 부담 완화를 위해 지원 한도를 확대했다. 기존 업체당 최대 200만원 지원에서 대미 수출 물류비의 경우 최대 500만원까지 지원한다.

참가기업 모집은 2월 23일부터 예산 소진 때까지이다. 참가를 희망하는 기업은 ‘경남도 해외마케팅 사업지원시스템(gyeongnam.go.kr/trade)’에서 온라인으로 신청하면 된다.

기타 자세한 사항은 한국무역협회 경남지역본부(055-289-9413)로 문의하면 된다.