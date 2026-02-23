정부, 2030년까지 방산 스타트업 100개 육성···‘발전추진단’ 가동

정부가 오는 2030년까지 방산에 참여하는 스타트업 100곳과 벤처천억기업 30곳을 육성하기로 했다. 이를 위해 범정부 차원의 콘트롤타워인 ‘방산발전추진단’을 본격 가동한다.

중소벤처기업부와 방위사업청은 23일 이런 내용을 담은 ‘방산 스타트업 육성방안’을 발표했다. 이번 육성방안은 지난달 대통령 주재 국가창업시대 전략회의 후속 조치로, 첨단기술 스타트업 진출을 촉진해 방위산업 영역을 제조·대기업 일변도에서 벗어나 신산업 분야로 확장하기 위해 마련됐다.

육성방안은 진입 기회 확대, 성장 지원 체계화, 상생협력 문화 확산 등 3대 전략에 초점이 맞춰져 있다.

정부는 우선 스타트업에게 육·해·공군과 체계기업(종합 방산 기업)이 함께 참여하는 ‘방산 스타트업 챌린지’를 개최하며, 드론·인공지능(AI) 등 민간 첨단기술을 적용할 수 있는 공모형 획득 제도를 도입한다. ‘K-스타트업 종합포털’ 등을 통해 군 데이터 제공 인프라를 강화하기로 했다. 또 방산 특화 창업중심대학을 새로 운영하고 청년창업사관학교와 방산전문학교간 협업을 통해 방산-창업교육 프로그램도 제공할 계획이다.

성장지원 정책으로는 개발 단계부터 군·체계기업과 협업해 기술검증과 연구·개발(R&D), 양산을 지원한다. 여기에 방산 연구기관이 보유한 기술의 이전과 사업화도 지원하며 창조경제혁신센터를 ‘K-방산 스타트업 허브’(가칭)로 지정해 원스톱 지원 거점 역할을 수행하도록 할 방침이다.

상생협력 방안으로는 방산 분야 상생수준평가 등을 실시한다. 상생수준평가는 올해 체계기업 18곳을 대상으로 진행해 우수 기업에는 원가산정과 수출 절충교역 등에서 인센티브를 부여하는 것이 골자다. 스타트업이 대기업과 대등하게 방위사업에 참여할 수 있도록 대·중소기업 컨소시엄 단위 계약 등도 도입할 계획이다. 정부는 이와 함께 첨단산업 분야 기술·제품 보유 기업을 ‘방산혁신전문기업’으로 지정해 무기체계 개발사업에 참여할 기회를 제공하기로 했다.

중기부·방사청을 비롯한 창업진흥원, 국방과학연구소 등 관계기관이 함께 하는 방산발전추진단이 가동되는데, 정책과제 이행 점검 등을 통해 이번 육성방안을 적극 추진하는 역할을 맡는다.

한성숙 중기부 장관은 “그간 군 소요를 충족하며 국가안보와 경제성장에 기여해온 방산 산업이 이제는 군 소요를 선도하고 글로벌 무대에서 경쟁할 수 있는 성장의 토대를 다져나가야 한다”며 “제조·대기업 위주에서 신산업·스타트업도 강한 방산 생태계로의 도약을 적극 추진해나갈 것”이라고 말했다.