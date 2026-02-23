“해양관광 405만 시대 연다”···전남도, 2030년까지 3조원 투입 ‘체류형 관광’ 전환

전남도는 “당일 관광에 치중됐던 기존 해양관광 구조를 체류와 소비를 유도하는 구조 전환에 나선다”고 23일 밝혔다. 섬과 바다라는 핵심 자원을 활용해 2030년까지 관광객 405만명, 생활인구 7500만명을 달성한다는 구상이다.

해양관광 기반 확충을 위해 여수 무술목 일원에 1조980억원 규모 복합해양레저관광도시를 조성한다. 나머지 재원은 보성·순천과 신안·무안 국가해양생태공원 구축하고 섬 고유의 자연·문화 자원을 활용한 체류형 특화 관광거점을 조성할 예정이다.

전남 방문객 평균 체류 시간은 24시간 7분으로 전국 평균(17시간 1분)을 크게 웃돈다. 수치상 우위에도 실질적 체류 확대로 이어지지는 못하고 있다. KTX·관광지 연계 부족, 섬·해안 이동 불편 등 열악한 대중교통 접근성이 개별 여행객 유입을 가로막는 탓이다. 단발성 가격 할인 전략 역시 재방문 유도에 한계를 드러냈다.

전남도는 먼저 해상교통 접근성 개선을 위해 섬 관광의 진입장벽인 운임 부담을 완화하는 일반인 여객선 반값 지원을 계속 추진하고, 예약부터 결제까지 한 번에 가능한 통합 모빌리티 플랫폼과 수요응답형 해상교통 체계를 단계적으로 도입할 계획이다.

특색 있는 콘텐츠 개발 분야에서는 섬별 고유자원을 활용한 테마형 관광 모델을 발굴하고, 무인도 탐방 인프라와 요트 기반 아일랜드 호핑투어 등 차별화된 해양관광 콘텐츠를 개발해 관광 경쟁력을 높일 예정이다.

글로벌 인지도를 높이기 위해 홍보 분야에서는 전남 해양관광 통합 브랜드를 구축하고, 2026 여수세계섬박람회 성공 개최로 전남 해양관광의 국제적 인지도를 단계적으로 확장할 계획이다.

해양관광도로 연계 거점 조성 분야에서는 국도 77호선을 중심으로 영광 백수해안, 해남 목포구등대 등 선셋 관광 명소를 조성하고, 연륙·연도교와 연계한 웰니스 섬 관광벨트를 구축해 권역 간 연계 관광을 활성화할 방침이다.

특히 이번 계획은 공공 주도의 개발 방식에서 벗어나 민관 파트너십 기반의 섬 관광 명소화와 해양관광 벤처·스타트업 육성 등 주민과 민간이 주도하는 운영 모델 확산에 중점을 뒀다. 이를 통해 지속 가능한 일자리 창출과 지역 소득 증대로 이어지는 선순환 구조를 구축키로 했다.

박영채 전남도 해양수산국장은 “바다와 섬은 전남의 가장 큰 자산이자 미래 성장 동력”이라며 “이번 해양관광 활성화 추진계획을 차질 없이 준비해 전남을, 대한민국을 넘어 세계인이 찾는 글로벌 해양관광 메카로 도약시키겠다”고 말했다.