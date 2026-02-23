창간 80주년 경향신문

함양 산불 사흘째 진화율 69%···일몰 전 주불 잡기 총력

경향신문

본문 요약

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 산림 당국이 주불 잡기에 총력을 다하고 있다.

산불 진화율은 지난 22일 오후 1시 30분 기준 66%를 기록하기도 했으나 강풍 등으로 불길이 확산했다.

산림 당국은 22일 오후 10시 30분 '산불 확산 대응 2단계'를 발령한데 이어 소방청도 같은 날 오후 11시 14분 국가소방동원령을 발동했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

함양 산불 사흘째 진화율 69%···일몰 전 주불 잡기 총력

입력 2026.02.23 13:27

  • 김정훈 기자

경남 함양 산불 헬기 진화 작업. 산림청 제공

경남 함양 산불 헬기 진화 작업. 산림청 제공

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 산림 당국이 주불 잡기에 총력을 다하고 있다.

23일 산림청과 경남도에 따르면 이날 낮 12시 기준 함양 산불의 진화율은 69%를 기록하고 있다.

산불영향 구역은 232㏊이며, 화선 길이는 8㎞로 이 중 5.5㎞가량의 진화가 완료된 상태다. 주민들은 유림면어울림체육관 등 임시대피소에 총 134명이 대피했다.

앞서 지난 21일 오후 9시 14분쯤 마천면 창원리 일원에서 산불이 발생했다. 산불 진화율은 지난 22일 오후 1시 30분 기준 66%를 기록하기도 했으나 강풍 등으로 불길이 확산했다.

산림 당국은 22일 오후 10시 30분 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령한데 이어 소방청도 같은 날 오후 11시 14분 국가소방동원령을 발동했다. 23일 오전 5시쯤에는 32%의 진화율을 기록했다.

산림당국은 진화 차량 119대와 인력 820명, 헬기 52대를 동원해 불길 확산을 막고 있다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

박은식 산림청장 직무대리는 “대통령께서 ‘국민 안전에는 과잉 대응이 100배 낫다’고 말씀하신 만큼 선제적으로 자원을 투입해 총력 대응하겠다”고 강조했다.

