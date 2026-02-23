서울고법 내란전담재판부 가동…윤 ‘체포방해’ 형사 1부가 맡는다

12·3 내란 관련 사건의 항소심을 담당할 서울고법 내란전담재판부가 23일 사건을 배당받으며 본격 업무를 시작했다.

서울고법은 이날 내란전담재판부로 지정된 형사1부(재판장 윤성식)와 형사12부(재판장 이승철·조진구·김민아)에 내란 관련 항소심 사건을 각각 배당했다. 사건 배당은 무작위로 이뤄졌다.

형사1부엔 윤석열 전 대통령의 체포방해 혐의 항소심이 배당됐다. 재판장은 대법관 후보로 추천된 윤성식 고법 부장판사가 맡는다. 주심은 민성철 고법판사가 맡고, 이동현 고법판사도 재판에 참여한다. 앞서 윤 전 대통령은 1심에서 체포방해 혐의로 징역 5년을 선고받았다.

형사12부는 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 사건 항소심을 심리한다. 형사12부는 이승철, 조진구, 김민아 고법판사로 이뤄진 실질 대등재판부로, 세 고법판사가 돌아가면서 재판장을 맡는다. 한 전 총리 항소심 사건에선 이 고법판사가 재판장을, 김 고법판사가 주심을 맡는다. 앞서 한 전 총리는 이 사건 1심에서 징역 23년을 선고받았다.

윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 항소심과 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 항소심도 앞으로 내란 전담재판부가 담당할 것으로 보인다. 이 사건들도 이번처럼 무작위 방식으로 재판부에 배당될 예정이다.

한편 서울중앙지법도 이날부터 형사37부(재판장 장성훈·오창섭·류창성)와 형사38부(재판장 장성진·정수영·최영각)를 내란 전담재판부로 신설했다. 두 재판부도 이날 업무를 개시하지만, 당장 사건을 심리하지는 않을 것으로 보인다. 1심 진행 중인 사건은 현재 재판부가 계속 담당하기 때문이다. 이에 전담 재판부에는 2차 종합특검에서 새로 기소하는 사건들이 배당될 것으로 보인다. 서울중앙지법에 청구된 내란 관련 사건의 영장심사는 전담법관인 이종록, 부동식 부장판사가 맡는다.