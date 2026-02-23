창간 80주년 경향신문

귀농·귀촌인 유치 위해 …충북 진천군 백곡호 전원주택단지 조성 나선다

경향신문

본문 요약

충북 진천군이 귀농·귀촌인을 위한 전원주택 단지를 만든다.

군은 사업 추진 과정에서 주변 자연환경 훼손을 최소화하고, 백곡호 경관과 조화를 이루는 친환경적 단지 배치와 설계로 차별화한 전원주택단지를 조성할 계획이다.

진천군 관계자는 "백곡호 인근은 수려한 자연경관과 수변 환경을 동시에 갖춘 지역인 데다 전원생활을 원하는 사람이 많아 사업을 추진하게 됐다"며 "백곡호와 연계한 특색 있는 전원주택단지 조성으로 인구 유입은 물론 지역에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

귀농·귀촌인 유치 위해 …충북 진천군 백곡호 전원주택단지 조성 나선다

입력 2026.02.23 13:53

  이삭 기자

충북 진천군이 백곡면 석현리 일원에 추진하는 ‘백곡호 레이크파크 전원주택단지 조성사업’ 위치도. 진천군 제공.

충북 진천군이 귀농·귀촌인을 위한 전원주택 단지를 만든다.

진천군은 인구 유입 및 정주 여건 개선을 위한 ‘백곡호 레이크파크 전원주택단지 조성사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

지역 대표 관광자원인 백곡호에 쾌적한 주거환경과 우수한 자연경관을 갖춘 전원형 주거단지를 조성하는 사업이이다.

군은 백곡면 석현리 일원 2만 4530㎡ 규모의 부지에 총사업비 57억 원의 사업비를 들여 45세대 안팎의 단독주택 용지와 연립주택 용지를 조성할 예정이다.

단지 내에는 주택용지를 중심으로 소공원, 주차장 등 생활 편의시설도 들어선다.

군은 사업 추진 과정에서 주변 자연환경 훼손을 최소화하고, 백곡호 경관과 조화를 이루는 친환경적 단지 배치와 설계로 차별화한 전원주택단지를 조성할 계획이다.

진천군 관계자는 “백곡호 인근은 수려한 자연경관과 수변 환경을 동시에 갖춘 지역인 데다 전원생활을 원하는 사람이 많아 사업을 추진하게 됐다”며 “백곡호와 연계한 특색 있는 전원주택단지 조성으로 인구 유입은 물론 지역에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

