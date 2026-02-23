은행이 이동통신 전시회 찾는 까닭…보이스피싱 잡는 데 AI 쓰인다

은행들이 보이스피싱을 잡기 위해 인공지능(AI)을 속속 도입하고 있다. KB국민은행은 은행으로서는 이례적으로 다음달 스페인에서 열리는 국제 기술박람회를 찾아 AI 기반 보이스피싱 대응체계를 직접 발표한다. 이외에도 스미싱 탐지, 위험등급 산출 등 금융사기 패턴 탐지·분석에 AI가 이용되는 사례가 늘고있다.

KB국민은행은 오는 3월 2일부터 스페인에서 열리는 모바일 박람회 ‘MWC26’에서 LG유플러스와 함께 보이스피싱 대응 협업체계를 공개한다고 23일 밝혔다. LG유플러스의 AI 통화앱 ‘익시오(ixi-O)’의 보이스피싱 예방 서비스와 은행의 모니터링 시스템을 실시간으로 연동해, 통신 단계에서 피싱 정황이 포착되면 해당 계좌를 지급정지하거나 정밀 모니터링 단계로 전환하는 체계다.

사후 대응이 아닌 ‘사전 예방’에 초점을 맞췄다. 범죄자가 피해자를 속여 이체를 유도하는 순간, 통신사와 은행이 하나의 시스템처럼 유기적으로 작동해 금전적 피해 발생 가능성을 원천적으로 차단하겠다는 것이다.

그간 시중 은행들이 간부진 중심으로 MWC나 미국 CES 등의 기술 박람회를 관람하는 참관단을 꾸리는 경우는 많았지만 직접 기술 발표에 나서는 것은 이례적이다. KB국민은행은 AI 기반 보이스피싱 예방 시스템을 이용해 지난해 약 1720억원의 금융 피해를 예방했다고 밝혔다.

아무리 자연스럽게 위장한다고 해도 보이스피싱에서는 상대방을 속여 넘기기 위한 일정한 ‘패턴’이 등장한다. 실시간으로 이를 탐지하는 데에는 광범위한 음성자료를 학습한 AI가 적합하다. 은행 등 금융기관이 금융사기 대응에 AI를 도입하는 배경이다.

우리은행은 안랩의 모바일 금융보안 솔루션인 ‘V3모바일플러스’를 활용해 문자 메시지를 AI로 분석, 스미싱 의심 여부를 자동 탐지하는 ‘AI-스미싱 문자 안심 서비스’를 지난달 도입했다.

카카오뱅크도 통신사 AI를 활용한 ‘AI 보이스피싱 피해탐지’ 기술을 적용한다고 지난달 밝혔다. 고객의 통화 패턴을 AI가 분석해 보이스피싱 위험등급을 산출하는 서비스다. 위험등급이 높게 판단된 고객이 카카오뱅크를 이용할 경우 보이스피싱 이상거래탐지시스템(FDS)이 정상거래 여부를 추가로 검토하게 된다.

신한은행도 지난해 7월 ‘AI 이상행동탐지 현금자동입출금기(ATM)’를 전 영업점에 확대 적용했다. AI 이상행동탐지 시스템을 통해 연령대별 다양한 거래 유형을 학습하고 이 데이터를 분석해 고객이 거래 중 휴대폰 통화를 하거나 선글라스·모자를 착용하는 이상행동을 보이면 이를 탐지해 거래 전 고객에게 주의 문구를 안내한다.

KB국민은행은 “AI 기반 보이스피싱 예방 시스템을 고도화해 의심 거래를 조기에 탐지하고, 계좌 지급정지 등 신속한 예방조치를 실시하고 있다”고 밝혔다.