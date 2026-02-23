‘실물 교도소’ 보존 공간 둘러본 시민들 77%가 “사형제 찬성”

옛 장흥교도소 문화공간 ‘빠삐용Zip’ 관람객 설문 실질적 사형 폐지국서 압도적 찬성 비율 나와 군 “교도소 공간 관련 인문학적 소통 늘길 희망”

10명 중 7명 이상이 사형제도에 찬성하는 것으로 나타났다. 실제 수용자가 머물던 옛 교도소를 찾은 관광객들이 투표한 결과다.

전남 장흥군은 “옛 장흥교도소 복합문화공간 ‘빠삐용Zip’ 관람객 2800여명 중 2147명(77%)이 ‘사형제 찬성’에 투표했다”고 23일 밝혔다. ‘반대’는 598명(21%), ‘무효’는 35명(1%)이다. 투표는 지난해 7월 26일부터 12월 말까지 자율 참여 방식으로 이뤄졌다.

한국 사형제는 1953년 형법 제정과 함께 법정 최고형으로 명문화됐다. 실제 집행은 1997년 12월 30일 사형수 23명이 마지막이다. 29년째 형 집행은 없다. 국제사회는 한국을 실질적 사형 폐지국으로 분류한다.

압도적 찬성 비율운 사법 현실과 사회적 인식의 간극을 가늠하는 지표로 평가된다. 관람객은 실제 교도소를 둘러본 뒤 투표에 참여했다 .

빠삐용Zip은 문화체육관광부 유휴공간 문화재생사업을 통해 옛 교정시설을 문화공간으로 재생한 국내 유일의 실물 교도소 보존 복합문화공간이다. 군 단순 전시를 넘어 사회적 쟁점을 다루는 공론장으로서 공간을 활용하고자 이 프로그램을 기획했다. 과거 ‘징벌’의 공간이었던 장소를 ‘공감과 사유’의 공간으로 전환하는 상징적 시도라고 설명했다.

장흥군 관계자는 “관람객이 단순한 관람자를 넘어 사회적 이슈를 함께 고민하는 참여자가 되기를 기대했다”며 “앞으로도 교도소라는 특수한 공간이 지닌 역사성과 상징성을 바탕으로 다양한 인문학적 주제를 발굴해 깊이 있는 소통을 이어가겠다”고 말했다.